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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 886 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'de dün 886 bin 18 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 371 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:13
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 886 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye, dün günlük bazda 886 bin 18 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirirken, tüketim ise 866 bin 371 megavatsaat olarak rapor edildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda ortaya konmuştur.

Saatlik Tüketim Verileri

Dün, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 20 megavatsaat ile 19.00'da kaydedilirken, en düşük tüketim 30 bin 948 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşmiştir.

Elektrik Üretiminde Hangi Kaynaklar Öne Çıktı?

Günlük bazda üretimde ilk sırayı yüzde 24 ile ithal kömür santralleri alırken, bunu yüzde 19,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri izlemektedir.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, günü 19 bin 666 megavatsaat elektrik ihracatı ve 34 megavatsaat elektrik ithalatıyla kapatmıştır.

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