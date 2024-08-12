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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'nin dünkü elektrik üretimi 972 bin 358 megavatsaat, tüketimi ise 977 bin 895 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:27
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün, Türkiye genelinde günlük elektrik üretimi 972 bin 358 megavatsaat olarak gerçekleşirken, toplam elektrik tüketimi ise 977 bin 895 megavatsaat seviyesine ulaştı.

Elektrik Tüketim Zaman Dilimleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, günlük en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 139 megavatsaat ile saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 648 megavatsaat ile saat 08.00'de kaydedilmiştir.

Elektrik Üretim Kaynakları

Üretim kaynakları arasında en yüksek paya sahip olan, yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri oldu. İkinci sırada yüzde 19,8 ile rüzgar enerjisi santralleri ve üçüncü sırada ise yüzde 14,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün, Türkiye toplamda 12 bin 504 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 17 bin 973 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.

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