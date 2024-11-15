Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye, dün günlük bazda 947 bin 248 megavatsaat elektrik üretirken, tüketim ise 932 bin 192 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 637 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 354 megavatsaat ile 04.00'te kaydedildi.

Günlük bazda gerçekleşen elektrik üretiminde, en yüksek payı yüzde 31 ile doğal gaz santralleri aldı. Bunu yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

Ayrıca, Türkiye dün 16 bin 444 megavatsaat elektrik ihracatı, 1464 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.