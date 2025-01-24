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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Dün Türkiye'de 1 milyon 37 bin 997 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 499 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:08
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 37 bin 997 megavatsaat elektrik üretildi, bu süredeki toplam tüketim ise 1 milyon 23 bin 499 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 49 bin 683 megavatsaat ile 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 33 bin 319 megavatsaat ile 05.00'te yaşandı.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde lider konumda olan kaynak, %34,2 ile doğal gaz santralleri oldu. Bunu %23,4 ile ithal kömür santralleri ve %14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün toplamda 15 bin 47 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 549 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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