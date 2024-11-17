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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Detaylar Açıklandı

Türkiye'de dün 910 bin 895 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 583 MWh oldu. Ayrıntılar haberde.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 10:18
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Detaylar Açıklandı

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Türkiye'de dün günlük bazda 910 bin 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 583 megavatsaat olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlanmıştır.

Saatlik Tüketim Verileri

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 965 megavatsaat ile 19.00'da gerçekleşirken, en düşük tüketim 31 bin 27 megavatsaat ile 05.00'te kaydedilmiştir.

Üretim Kaynakları

Günlük bazda gerçekleşen üretimde ilk sırayı yüzde 26,4 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu %19,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,5 ile rüzgar santralleri takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün toplam 19 bin 528 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirmiştir. Ayrıca, yalnızca 219 megavatsaat elektrik ithalatı yapılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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