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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 1 milyon 151 bin megavatsaat elektrik üretildi ve 1 milyon 155 bin megavatsaat tüketim gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:04
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün, Türkiye'de 1 milyon 151 bin 405 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, 1 milyon 155 bin 745 megavatsaat elektrik tüketimi kaydedildi.

Tüketim ve Üretim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 764 megavatsaat ile saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 871 megavatsaat ile saat 07.00'de kaydedildi.

Üretim Kaynakları ve İthalat-İhracat Verileri

Dün yapılan elektrik üretiminde, doğal gaz santralleri yüzde 26,5 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

Ek olarak, Türkiye dün 14 bin 97 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 479 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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