Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 882 bin 235 megavatsaat elektrik üretildi ve 885 bin 903 megavatsaat elektrik tüketildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 12.00'de 43 bin 565 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 05.00'te 27 bin 303 megavatsaat oldu.

Üretim Kaynakları ve İhracat Verileri

Gündüz saatleri itibarıyla, üretim kaynağı olarak en yüksek paya sahip olan %27,2 ile ithal kömür santralleri oldu. Bunu doğal gaz ile %16 ve barajlı hidrolik santraller ile %15,9 takip etti.

Türkiye ayrıca, dünkü işlemlerinde toplam 14 bin 844 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 18 bin 514 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.