Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta yüzde 7,9 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta yıllık yüzde 7,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi; TÇÜD verileri ithalattaki DİR etkisine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:40
Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta yüzde 7,9 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta yüzde 7,9 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemine ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9 artışla 3,4 milyon ton oldu. Ocak-Ağustos döneminde üretim ise yüzde 0,2 yükselişle 24,9 milyon tona çıktı.

Üretim ve tüketim

Nihai mamul tüketimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 3,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında nihai mamul tüketimi de yüzde 3,2 yükselişle 25,7 milyon tona ulaştı.

Çelik ürünleri ihracat ve ithalatı

Çelik ürünleri ihracatı, ağustosta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 6,8 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden ise 1,2 düşüşle 831,2 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde çelik ürünleri ihracatı miktar yönünden yüzde 12,8 artarak 10 milyon tona, değer yönünden de yüzde 4,4 artışla 6,8 milyar dolara yükseldi.

Çelik ürünleri ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 18,6 artışla 1,6 milyon ton, değer yönünden yüzde 2,9 artarak 1,1 milyar dolar oldu. Ocak-Ağustos döneminde ithalat miktar yönünden yüzde 17,9 artışla 12,6 milyon ton, değer yönünden yüzde 3,6 yükselişle 8,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ağustos 2024 döneminde yüzde 76,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 77'ye yükseldi.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ve sektör uyarıları

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Çin, Rusya ve Hindistan'dan yapılan ithalattaki artışlara dikkati çekerek, "Toplam ithalatın büyük ölçüde Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında gerçekleştiği görüldü. Sektörde ocak-ağustos dönemindeki 12,6 milyon tonluk çelik ürünleri ithalatının yüzde 59'u ve 5,6 milyon tonluk yarı ürün ithalatının yüzde 75,7'si DİR kapsamında gerçekleştirildi. Ülkelere göre sınıflandırıldığında da Rusya'dan gerçekleştirilen ithalatın yüzde 95,5'i, Çin'den yapılan ithalatın yüzde 81,9'u ve Hindistan'dan yapılan ithalatın yüzde 81,4'ü DİR kapsamında yapıldı." ifadesini kullandı.

"Sektördeki kapasitenin verimli çalıştırılmasıyla elde edilecek karların, daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimini hedefleyen yatırımlara yönlendirilmesi ancak kontrolsüz ithalatın sınırlandırılmasıyla mümkün olabilir. Ticaret Bakanlığının maden, metal ve orman ürünlerine ilişkin yayımlanan genelgeyle, DİR kaynaklı dengesizlikleri azaltmak amacıyla bazı ürünlerde ihracatın yüzde 25'inin yurt içinden tedarik edilmesinin zorunlu kılınması, olumlu bir adım olarak değerlendirilmekte ve bu uygulamanın çelik ürünlerini kullanan tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilesinde fayda mülahaza edilmektedir. Cari dengenin kurulması, açıkların azaltılması ve mümkünse fazla verilmesi, Türk ekonomisi bakımından hayati önemdedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için sektörde DİR kapsamında ihracat taahhüdüyle ithalat gerçekleştiren kuruluşların girdi tedarikinde dışa bağımlılıklarının asgari seviyeye indirilmesi, büyük önem taşımaktadır."

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geleceğin Ziraat Mühendisleri NÖHÜ Uygulama Bahçelerinde Yetişiyor
2
Yaşlanan Toplumlarda Sosyal Güvenlik Modelleri: Japonya, Hong Kong, İtalya
3
TCMB'nin Faiz İndirimleri Bankacılıkta Net Faiz Marjlarını İyileştirecek — TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar
4
Türkiye-Endonezya İhracatı %56,5 Arttı: 317,4 Milyon Dolara Ulaştı
5
2025'te Türkiye'de Yapay Zeka Kullanımı: Üretken Yapay Zeka yüzde 19,2
6
KOSGEB İş Geliştirme Desteği: Girişimcilere 1,5M TL'ye Kadar %80 Destek
7
TEİAŞ'tan Ağustos: 32 Santrale 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira Kapasite Ödemesi

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam