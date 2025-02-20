Türkiye'nin Hamsi İhracatı Yüzde 29 Arttı: Gelir 977 Bin Dolara Ulaştı

Ocak 2025'te Türkiye'nin hamsi ihracatı yüzde 29 artarak 976 bin dolara yükseldi. 12 ülkeye hamsi gönderildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:43
Türkiye'nin Hamsi İhracatı Yüzde 29 Arttı: Gelir 977 Bin Dolara Ulaştı

Türkiye'nin Hamsi İhracatı 2025'te Yükselişte

Türkiye, Ocak 2025'te gerçekleştirdiği hamsi ihracatında gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artırarak 976 bin 905 dolar seviyesine çıkardı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025'in ilk ayında Türkiye'nin 12 ülkeye hamsi ihraç ettiğini ve bu ihracatın büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

İhracatta Miktar ve Değerde Artış

Yıldırım, hamsi dış satışlarının Ocak 2024'te 288 ton karşılığı 758 bin 405 dolar olarak kaydedildiğini hatırlatarak, “2025'in ilk ayında ise 416 ton hamsi ihraç edilerek, 976 bin 905 dolar gelir sağlandı. Söz konusu dönemde hamsi ihracatı miktarda yüzde 44, değerde ise yüzde 29 arttı” şeklinde bilgi verdi.

Hedef Ülkeler ve İhracat Dağılımı

Hamsi ihracatında Belçika ilk sırada yer alarak 313 bin 672 dolar gelir elde edildi. Bunu, 265 bin 984 dolar ile Almanya ve 184 bin 90 dolar ile Ukrayna takip etti. Ayrıca, geçen yılın aynı döneminde hamsi ihracatı yapılmayan Gürcistan'a da hamsi gönderildi.

Sürdürülebilir İhracat İçin Önlemler

Yıldırım, hamsinin Türkiye'nin su ürünleri ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğunu ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını vurguladı. Ayrıca, hamsi ihracatında sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, bu kapsamda hamsinin büyük boya ulaşması ve bollaşması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hububat Rekoltesi Yağışlara Bağlı: Ocak Ayında Azalma Görüldü
2
Gaziantep Teknopark, Türkiye Tech Visa Programı sayesinde yabancı firmaları çekiyor
3
Gelecek Yıl LNG Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor
4
Yapay Zeka Enerji Sektöründe Devrim Yaratıyor: Verimlilik ve Tasarrufun Anahtarı
5
Makine İhracatı 2023'e 2,1 Milyar Dolarla Başladı
6
Nakliyeciler, Suriye'ye Sefer Sayısında İkilinin Geçmesini Bekliyor
7
Türkiye'nin Hamsi İhracatı Yüzde 29 Arttı: Gelir 977 Bin Dolara Ulaştı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?