Türkiye'nin Hamsi İhracatı Yüzde 29 Arttı: Gelir 977 Bin Dolara Ulaştı

Türkiye'nin Hamsi İhracatı 2025'te Yükselişte

Türkiye, Ocak 2025'te gerçekleştirdiği hamsi ihracatında gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artırarak 976 bin 905 dolar seviyesine çıkardı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025'in ilk ayında Türkiye'nin 12 ülkeye hamsi ihraç ettiğini ve bu ihracatın büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

İhracatta Miktar ve Değerde Artış

Yıldırım, hamsi dış satışlarının Ocak 2024'te 288 ton karşılığı 758 bin 405 dolar olarak kaydedildiğini hatırlatarak, “2025'in ilk ayında ise 416 ton hamsi ihraç edilerek, 976 bin 905 dolar gelir sağlandı. Söz konusu dönemde hamsi ihracatı miktarda yüzde 44, değerde ise yüzde 29 arttı” şeklinde bilgi verdi.

Hedef Ülkeler ve İhracat Dağılımı

Hamsi ihracatında Belçika ilk sırada yer alarak 313 bin 672 dolar gelir elde edildi. Bunu, 265 bin 984 dolar ile Almanya ve 184 bin 90 dolar ile Ukrayna takip etti. Ayrıca, geçen yılın aynı döneminde hamsi ihracatı yapılmayan Gürcistan'a da hamsi gönderildi.

Sürdürülebilir İhracat İçin Önlemler

Yıldırım, hamsinin Türkiye'nin su ürünleri ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğunu ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını vurguladı. Ayrıca, hamsi ihracatında sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, bu kapsamda hamsinin büyük boya ulaşması ve bollaşması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.