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Türkiye'nin İhracatında Rekor Artış

Temmuz ayı ihracatında önemli bir artış kaydedildi, ekonomik istikrar ve büyüme politikaları öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:57
Türkiye'nin İhracatında Rekor Artış

Cevdet Yılmaz'dan Dış Ticaret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı'nın işbirliğiyle hazırlanan temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracatta Rekor Artış

Yılmaz, ihracatın Temmuz 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 artarak 22,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracat değeri olarak kaydedildi.

İthalatta Düşüş

Ayrıca, temmuz ayında ithalatın yıllık bazda %7,8 azalışla 29,8 milyar dolar olduğunu belirtti. Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracat değeri Temmuz ayında 261,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini, dış ticaret açığının ise 82,4 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ekonomik İstikrar ve Büyüme Hedefleri

Cevdet Yılmaz, "Cari açık ve diğer risklerin azaldığı bir ortamda, dövize erişimin arttığı ve dış finansmanın maliyetinin düştüğü bir dönem yaşıyoruz. İhracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz," dedi.

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