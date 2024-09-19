Türkiye'nin İlk Yüzer Gaz Üretim Platformu Çanakkale'de

Türkiye'nin Yenilikçi Gaz Üretim Platformu Çanakkale'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformunun Çanakkale Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Bakan Bayraktar'dan Açıklama

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yüzer üretim platformumuz Çanakkale'ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretecek. Bu platform, tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede." ifadelerini kullandı.

Üretim Kapasitesinin Artması

Yüzer gaz üretim platformunun, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretimini iki katına çıkaracağı belirtildi. Bu gelişme, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.