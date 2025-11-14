Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması: Başvurular 30 Kasım'a Uzatıldı

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları uzatıldı

Garanti BBVA’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi ile ortak yürüttüğü Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı. Yarışma, kadın girişimcileri desteklemeyi, başarı hikayelerini görünür kılmayı ve güçlü rol modellerin ortaya çıkmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ödüller ve başvuru bilgileri

Bu yıl yarışmada kadın girişimcilere 5 ayrı kategoride toplam 3 milyon TL ödül sunulacağı açıklandı. Ulusal çapta görünürlük ve yeni fırsatlar sunan yarışmaya başvurular garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden yapılabiliyor.

Güç birliği: Finansman, savunuculuk ve görünürlük

Açıklamada, Garanti BBVA’nın kadın girişimciliğine yönelik finansman, eğitim ve pazara erişim vizyonu; KAGİDER’in kadın girişimciliğini yaygınlaştırma yönündeki savunuculuğu ve Ekonomist dergisinin iş dünyasında kadının görünürlüğünü artırma misyonunun bir araya geldiği vurgulandı. Bu iş birliğinin, 19 yıldır sürdürülen yarışmanın Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Başvurular 30 Kasım 2025 tarihine kadar devam ediyor; kadın girişimcileri cesaretlendiren hikayelerin daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

