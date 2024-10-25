Türkiye'nin Makine İhracatı 20,7 Milyar Doları Buldu

2023 yılının ilk dokuz ayında Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 20,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Makine İhracatçıları Birliği'nin (MAİB) açıklamasına göre, ocak-eylül döneminde ihracat, yıllık bazda %1,5 oranında bir düşüş kaydederek 20,7 milyar dolara geriledi. Son 12 aylık süreçte makine ihracatı ise %1,7 oranında azalarak 28 milyar dolar seviyesine düştü.

İhracatta En Çok Artsan Alt Sektörler

Eylül ayında, makine ihracatında değer bazında %0,3'lük bir artış görülürken, kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatları %5,5 artışla 7,7 dolara yükseldi. Yılın ilk dokuz ayında en fazla ihracat yapılan alanlar arasında 2'şer milyar dolarla "evsel ve endüstriyel soğutma makineleri" ile "içten yanmalı motor ve aksamı" sektörleri yer aldı.

İhracatın en hızlı arttığı sektörler ise %25 ile "türbin, jet ve hidrolik silindirler" ve %19 ile "tekstil ve konfeksiyon makineleri" oldu.

Almanya İlk Sırada

Türkiye'nin en fazla makine ihraç ettiği ülke Almanya olarak belirlenirken, onu Rusya ve ABD izledi. Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık makine ithalatı ise binde 2’lik bir düşüşle 44,5 milyar dolara ulaştı.

Sektörün Durumu ve Beklentiler

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrekten itibaren küresel ekonomide beklenen hızlı toparlanma umudunun boşa çıktığını dile getirdi. Dezenflasyon çabalarının sanayi üretimini durgunluğa ittiğini vurgulayan Karavelioğlu, "Dünyada faiz indirimlerinin başlaması iyimserlik yaratırken, talep tarafında henüz bir hareketlilik görünmüyor." dedi.

Karavelioğlu ayrıca, enflasyondan en fazla etkilenen imalat sektörü olduklarını ve iç pazardaki fiyatları artırmadan ihracatı sürdürmek zorunda olduklarını belirtti. Son 12 ayda 44,5 milyar dolara ulaşan makine ithalatını azaltmanın önemine dikkat çekti.