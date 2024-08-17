Türkiye'nin OSB ve Endüstri Bölgeleri Elektrik Piyasasında Güçleniyor

Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri için Yeni Dönem

Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgeleri (EB), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle güçleniyor. Bu yönetmelik, sanayi bölgelerinin enerji yönetiminde daha fazla esneklik sunarak yatırımcıların enerji ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılamayı hedefliyor.

Enerji Yönetiminde Yeni Fırsatlar

Yönetmelik, OSB ve EB'lerin elektrik üretim ve dağıtım lisansı alarak enerji tedarik süreçlerini güçlendirmelerine olanak tanıyor. Yeni düzenmeye göre, OSB'ler, şirket kurma zorunluluğu olmadan EPDK'den lisans alarak üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilecekler.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması

Üretilen elektrik, OSB onaylı sınırlar içinde tüketilecek ve sisteme verilmesi durumunda, enerji bedelsiz katkı olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, OSB veya EB'lerden sorumlu tüzel kişiler, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için serbest tüketici olarak elektrik temin edebilecekler.

Uzman Görüşleri

Uzmanlar, bu düzenlemenin sanayi bölgelerinde enerji maliyetlerini düşürüp arz güvenliğini artıracağına inanıyor. Ankara Sanayi Odası 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, yeni düzenlemeleri olumlu karşılayarak, OSB'lerin enerji temini ve dağıtımında bağımlılığı azaltacak adımların atıldığını belirtti.

Geleceğe Yönelik Adımlar

Çalık, eski yönetmelik ile karşılaştırıldığında, enerji üretim süreçlerinin hızlandırıldığını ve depolama faaliyetleri için uygulama usullerinin detaylandırıldığını ifade etti. Bu gelişmeler, sanayinin sürdürülebilir büyümesi için kritik öneme sahip. Yönetmelik, OSB'lerin enerji arz güvenliğini artırarak sanayi altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak.