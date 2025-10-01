Türkiye'nin Petrol İthalatı Temmuzda %12 Arttı — Rusya İlk Sırada

Türkiye'nin petrol ithalatı Temmuzda %12 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Temmuz ayı "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre %12 artışla 4.853.924 ton oldu.

İthalatın yapısı ve menşeiler

Toplam ithalat içinde en büyük payı oluşturan ham petrolde ithalat %11,7 artışla 2.922.330 ton olarak kaydedildi. Motorin türleri ithalatı ise %9,5 artışla 1.369.465 ton seviyesine yükseldi. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Ham petrol ve petrol ürünleri ithalatında en fazla tedarik 3.009.687 ton ile Rusya'dan yapılırken, Rusya'yı 525.888 ton ile Kazakistan ve 495.836 ton ile Irak takip etti.

İç satışlar ve rafineri üretimi

Yurt içi satışlarda benzin satışları Temmuz'da yıllık bazda %21 artışla 558.507 ton, motorin satışları ise %6,7 artışla 2.495.603 ton olarak gerçekleşti. Toplam petrol ürünleri satışları %7,9 artışla 3.203.971 ton düzeyinde kaydedildi.

Rafineri üretiminde motorin türleri üretimi Temmuz'da %9,4 artışla 1.482.769 ton, havacılık yakıtları üretimi %0,3 artışla 622.339 ton ve benzin türleri üretimi %2,5 artışla 483.186 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi ise %19,4 azalışla 113.653 ton olarak gerçekleşti. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %8,6 artışla 3.547.336 ton olarak kayda geçti.

İhracat eğilimleri

Petrol ürünleri ihracatı genelinde Temmuz ayında artış gözlendi. Havacılık yakıtları ihracatı %17,8 artışla 634.047 ton, motorin türleri ihracatı ise %666 artışla 237.626 ton olarak bildirildi. Buna karşın denizcilik yakıtları ihracatı %23,4 azalışla 126.545 ton ve benzin türleri ihracatı %21,6 azalışla 10.363 ton seviyesinde gerçekleşti. Toplam petrol piyasası ihracatı %12,1 artışla 1.283.621 ton oldu.