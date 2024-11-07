DOLAR
34,24 -0,18%
EURO
37,09 -1,01%
ALTIN
2.971,97 -1,64%
BITCOIN
2.614.231,06 -0,09%

Türkiye'nin Savunma Sanayisi ve Ekonomik Gelişmeler

Türkiye, savunma sanayisinde güçlü bir konuma ulaşarak 170 ülkeye ürün ihraç ediyor. Ekonomide ise daralma ve teknoloji sıkıntıları yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:18
Türkiye'nin Savunma Sanayisi ve Ekonomik Gelişmeler

Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki Güçlü Durumu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Komisyon toplantısında, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gelişmeler öne çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türk savunma sanayisi firmalarının sayısında yaşanan artışın kendilerini gururlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin global krizlere rağmen güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu ifade etti.

170 Ülkeye İhracat

Kırkpınar, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünya çapında sayılı ülkeler arasına girdiğini ve 170'in üzerinde ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç edebilme konumuna ulaştığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin rekabetçi iş ortamı ve cazip teşvikleriyle yatırımlar için güvenli bir liman olduğunu söyledi.

Ekonomideki Daralma ve Sanayinin Durumu

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, ağustos ayı itibarıyla sanayide yıllık %5,3 daralma yaşandığını, bunun deprem sonrası görülen en büyük düşüş olduğunu dile getirdi. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, ekonomik istikrarlı büyümenin sürdürülebilir sanayi üretiminden geçtiğine dikkat çekti.

Bilim ve Teknoloji Üzerinde Vurgular

Aksu, Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmesinin, milli yenilik sisteminin oluşturulmasından geçtiğini belirtti. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sanayinin iç açıcı olmadığını ve şirket iflaslarının arttığını ifade ederek, "Yabancı yatırımların artması teknoloji üretimi için avantaj sağlıyor" dedi.

Yeterli Destek ve Sermaye Eksikliği

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, savunma sanayisinde kaydedilen gelişmelere rağmen Türkiye'nin global ölçekte hala geride olduğunu söyledi. Sanayi ve üniversitelerin entegrasyonuna dikkat çeken Taş, girişimlerin yeterli destek bulamadığını vurguladı.

Aktif Sanayi Politikaları

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'nin sanayileşmesinin geçmişte engellendiğini, ancak AK Parti döneminde sanayi altyapısının önemli ölçüde genişletildiğini belirtti. Bugün Türkiye, sanayi parsel sayısını ve çalışan sayısını önemli oranda artırarak büyümeye devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın fiyatlarındaki ani düşüşün nedeni meğer buymuş! Altın biriktirenler şok olacak
2
Türkiye'nin Savunma Sanayisi ve Ekonomik Gelişmeler
3
Koç Holding 2024'te 48,7 Milyar Dolar Gelir Elde Etti
4
Güven Kültürü İçin İyi Yönetişim Konferansı Düzenlendi
5
Borsa İstanbul Gün Sonu Verileri
6
Konya'da IPARD Projelerine 822,5 Milyon Lira Hibe
7
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında Kaldı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak