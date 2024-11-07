Türkiye'nin Savunma Sanayisi ve Ekonomik Gelişmeler

Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki Güçlü Durumu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Komisyon toplantısında, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gelişmeler öne çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türk savunma sanayisi firmalarının sayısında yaşanan artışın kendilerini gururlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin global krizlere rağmen güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu ifade etti.

170 Ülkeye İhracat

Kırkpınar, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünya çapında sayılı ülkeler arasına girdiğini ve 170'in üzerinde ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç edebilme konumuna ulaştığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin rekabetçi iş ortamı ve cazip teşvikleriyle yatırımlar için güvenli bir liman olduğunu söyledi.

Ekonomideki Daralma ve Sanayinin Durumu

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, ağustos ayı itibarıyla sanayide yıllık %5,3 daralma yaşandığını, bunun deprem sonrası görülen en büyük düşüş olduğunu dile getirdi. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, ekonomik istikrarlı büyümenin sürdürülebilir sanayi üretiminden geçtiğine dikkat çekti.

Bilim ve Teknoloji Üzerinde Vurgular

Aksu, Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmesinin, milli yenilik sisteminin oluşturulmasından geçtiğini belirtti. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sanayinin iç açıcı olmadığını ve şirket iflaslarının arttığını ifade ederek, "Yabancı yatırımların artması teknoloji üretimi için avantaj sağlıyor" dedi.

Yeterli Destek ve Sermaye Eksikliği

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, savunma sanayisinde kaydedilen gelişmelere rağmen Türkiye'nin global ölçekte hala geride olduğunu söyledi. Sanayi ve üniversitelerin entegrasyonuna dikkat çeken Taş, girişimlerin yeterli destek bulamadığını vurguladı.

Aktif Sanayi Politikaları

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'nin sanayileşmesinin geçmişte engellendiğini, ancak AK Parti döneminde sanayi altyapısının önemli ölçüde genişletildiğini belirtti. Bugün Türkiye, sanayi parsel sayısını ve çalışan sayısını önemli oranda artırarak büyümeye devam etmektedir.