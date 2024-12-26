Türkiye'nin Tech Startuplarına Yatırımım 1 Milyar Doları Aştı

Yatırım Ofisi Başkanı'ndan Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Platin Global 100 Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dağlıoğlu, Türkiye'de erken aşamadaki teknoloji girişimlerinin bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar yatırım aldığını belirtti. Bu yatırımın 270 milyon dolarlık kısmının ise yapay zeka ve ilgili alanlara yapıldığını ifade etti.

Sürdürülebilirlikten Teknoloji Entegrasyonuna

Törenin bu yılki teması hakkında bilgi veren Dağlıoğlu, geçen yıl odaklanılan sürdürülebilirliğin ardından bu yılın temasının "Teknoloji Entegrasyonu" olduğunu vurguladı. Dağlıoğlu, teknoloji entegrasyonunun rekabetçilik için önemli bir bileşen olduğunu belirtti.

Teknolojinin Önemi ve Hedefler

Türkiye’nin teknolojik hedeflerine dikkat çeken Dağlıoğlu, "Dünyadaki en büyük 10 ekonomiden biri olmayı hedefliyoruz" dedi. Teknolojiye yatırım yapmayı ve entegrasyonu sağlamayı planladıklarını belirten Dağlıoğlu, Milli Teknoloji Hamlesi'nin bu vizyon çerçevesinde olduğunu ekledi.

Yapay Zeka Yatırımlarında Artış

Yapay zeka konusunun Türkiye'nin gündeminde olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, "Yapay zeka alanındaki bu yatırımların artırılması bizim için bir diğer hedef" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de yapay zeka üzerinden etkili faaliyet gösteren bine yakın teknoloji şirketi bulunduğunu belirten Dağlıoğlu, bu şirketlerin global arenada rekabetçilik kazandığından da bahsetti.

Özel Sektörün Önemi

Türkiye'de 400'ün üzerinde girişim sermayesi fonu ve 90'ın üzerinde kurumsal girişim sermayesi fonu bulunduğunu ifade eden Dağlıoğlu, özel sektörün büyümesi ve rekabetçiliğinin sürdürülebilmesi için yatırımcı sayısının artırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Platin Dergisi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen "Platin Global 100 Ödülleri Töreni"nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Platin Dergisi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen "Platin Global 100 Ödülleri Töreni"nde konuşma yaptı.