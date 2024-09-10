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Türkiye'nin Temmuz Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı

Türkiye'de Temmuz 2023'te işsizlik oranı %8,8 seviyesine düşerek önemli bir iyileşme gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:16
Türkiye'nin Temmuz Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı

Türkiye'de İşsizlik Oranı Düşüş Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Temmuz 2023 itibarıyla Türkiye'de işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesine geriledi.

İşsizlik Sayısı ve Oranları

Temmuz ayı itibarıyla işsiz sayısı 3 milyon 167 bin kişi olarak tahmin edildi. Bu dönemde, 15 yaş ve üzeri gruptaki işsizlik oranı erkeklerde %7, kadınlarda ise %12,4 olarak belirlendi.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı 1 puan düşerek %16,6 oldu. Bu yaş grubundaki erkeklerin işsizlik oranı %12,2, kadınların ise %25 olarak hesaplandı.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Veriler

2022-2024 yılları arasındaki mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları ise şu şekildedir:

  • Ocak 2022: %11,1
  • Şubat 2022: %10,7
  • Mart 2022: %11,1
  • Nisan 2022: %10,9
  • Mayıs 2022: %10,9
  • Haziran 2022: %10,3
  • Temmuz 2022: %10,2
  • Ağustos 2022: %9,8
  • Eylül 2022: %10,1
  • Ekim 2022: %10,3
  • Kasım 2022: %10,1
  • Aralık 2022: %10,3
  • Ocak 2023: %9,6
  • Şubat 2023: %10
  • Mart 2023: %10,1
  • Nisan 2023: %10,1
  • Mayıs 2023: %9,6
  • Haziran 2023: %9,4
  • Temmuz 2023: %9,3
  • Ağustos 2023: %9,1
  • Eylül 2023: %9,1
  • Ekim 2023: %8,5
  • Kasım 2023: %9
  • Aralık 2023: %8,8

(Sürecek)

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