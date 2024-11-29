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Türkiye'nin Tüketim Harcamalarında Yüzde 3,1 Artış

Türkiye İstatistik Kurumu, üçüncü çeyrekte yerleşik hane halkı tüketim harcamalarının yüzde 3,1 arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:30
Türkiye'nin Tüketim Harcamalarında Yüzde 3,1 Artış

Türkiye'nin Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 oranında artış gösterdi.

Hane Halkı Tüketimi ve Diğer Veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH ise, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 artış kaydetti.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen yüzde 3,1 yükselişle dikkat çekerken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,8 oranında azaldı.

Ticaret Verileri

İhracat, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 0,8 artarken, ithalat yüzde 9,6 oranında azaldı. Bu veriler, ülke ekonomisinin genel durumu hakkında fikir vermektedir.

İş Gücü Ödemeleri ve Net İşletme Artığı

İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 76,3 artış kaydedildiği belirtilirken, net işletme artığı/karma gelirde ise yüzde 45,7 oranında bir artış yaşandı. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla GSYH içerisindeki payı yüzde 31,9'dan yüzde 36,4'e yükseldi.

Sektör Bazında Büyüme

TÜİK verilerine göre, 2023 üçüncü çeyrek GSYH değişim oranları sektörlere göre şu şekildedir:

  • Tarım, ormancılık ve balıkçılık: 0,8
  • Sanayi: 5,9
  • İnşaat: 7,2
  • Hizmetler: 5,9
  • Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla): 6,5

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin farklı alanlardaki performansını gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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