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Türkiye'nin Turizm Geliri İkinci Çeyrekte Yükseliş Gösterdi

Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'nin turizm geliri 14,9 milyar dolara ulaştı; ziyaretçi sayısı ise arttı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:40
Türkiye'nin Turizm Geliri İkinci Çeyrekte Yükseliş Gösterdi

Türkiye'nin Turizm Geliri Yüzde 11,8 Artış Gösterdi

Türkiye, 2023 yılının ikinci çeyreğinde turizm gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artırarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar olarak açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı nisan-haziran dönemine ait turizm istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Ziyaretçi Harcamaları Detayları

Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'yi ziyaret edenler, harcamalarının yüzde 15,916 milyon 97 bin 884 ziyaretçinin yüzde 14,9'unu yurt dışında yaşayan vatandaşlar oluşturdu.

Bu dönemde, Türkiye'den çıkan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar olarak belirlenirken, yurt dışında ikamet edenlerin harcaması ise 69 dolar oldu.

Harcamaların Dağılımı

Nisan-haziran dönemi içerisinde kişisel harcamalar 10 milyar 330 milyon 968 bin dolar iken, paket tur harcamaları 4 milyar 544 milyon 550 bin dolar olarak kaydedildi. Paket tur harcamaları geçen yıla göre %32,5 artış gösterirken, yeme içme harcamaları %10,6 ve uluslararası ulaştırma harcamaları %1,9 yükseldi.

Ziyaret Amaçları

Ziyaretçilerin Türkiye'ye gelme sebepleri incelendiğinde, %68,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" ön planda. İkinci sırada %19,1 ile "akraba ve arkadaş ziyareti" ve üçüncü sırada %5,4 ile "alışveriş" yer almakta.

Turizm Giderlerinde Düşüş

Öte yandan, yurt içinde ikamet edenlerin başka ülkelere ziyaretleri esnasında yaptığı harcamalar %3,9 düşerek 1 milyar 955 milyon 807 bin dolar oldu. Yurt dışını ziyaret edenlerin sayısı ise 2 milyon 963 bin 788 kişi olarak kaydedildi. Yerli ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 660 dolar seviyelerinde kaldı.

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