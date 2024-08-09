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Türkiye'nin Un İhracatı 7 Ayda 777 Milyon Doları Aştı

Türkiye, un ihracatıyla dünya genelinde liderliğini sürdürüyor. İlk 7 ayda elde edilen gelir 777 milyon dolar.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:12
Türkiye'nin Un İhracatı 7 Ayda 777 Milyon Doları Aştı

Türkiye'nin Un İhracatında Önemli Başarılar

Türkiye, 2023 yılının ocak-temmuz döneminde 2 milyon ton un ihraç ederek bu alandaki gelirini 777 milyon dolara çıkardı. Bu rakamlar, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (UAUHB) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy tarafından doğrulandı.

İhracat Hedefleri ve Gerçekleşmeler

Son dokuz yıldır dünya un ihracatında lider konumda olan Türkiye, 2023 yılı için belirlediği 4 milyon ton hedefini güncellemek zorunda kaldı. Haziran ayında ilan edilen ithalat kısıtlamaları nedeniyle, un ihracatında önemli düşüşler yaşandı; haziranda %36, temmuzda ise %33'lük bir azalma kaydedildi.

Buğday Rekoltesi ve Gelecek Beklentileri

Ulusoy, bu yıl buğday üretiminin 20 milyon ton olacağını belirtirken, sıcak hava koşullarının rekolte üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını vurguladı. Geçmiş dönemlerdeki hasat koşullarının etkisiyle, buğday üretiminin Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağı öngörülüyor.

Gelecek Etkinlik ve Hedefler

IAUHB olarak 23-25 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan Bakü'de "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" düzenleneceği belirtildi. Bu etkinlik, global iklim değişikliği ve gıda tedarik zinciri konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

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