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Türkiye Otomotiv Endüstrisi Ocak'ta 3 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Türkiye, otomotiv ihracatında ocakta 3 milyar dolar barajını aşarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:02
Türkiye Otomotiv Endüstrisi Ocak'ta 3 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Türkiye Otomotiv Üretiminde Rekor İhracat

Türkiye otomotiv endüstrisi, Ocak 2024 ayında 3 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayarak dikkat çekti. Bu önemli gelişme, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından resmi olarak duyuruldu.

Yüzde 8 Artış

OİB tarafından yapılan açıklamaya göre, sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında bir artış sağladı. Otomotiv sektörünün Türkiye'nin toplam dış satımından aldığı pay ise yüzde 14,2 olarak belirlendi.

Tedarik Endüstrisi İhracatta Zirvede

Geçen ay en fazla dış satım, 1 milyar 257 milyon dolarlık ihracat ile tedarik endüstrisi grubunda gerçekleşti. Ocak ayında binek otomobil ihracatı yüzde 23 artarak 951 milyon dolar olurken, otobüs, minibüs ve midibüs dış satımı da yüzde 22 artışla 196 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Hedef Pazarlar: Almanya ve Fransa

Otomotiv sektöründeki ihracatın en fazla yapıldığı ülke Almanya oldu. Buraya yapılan ihracat, geçen senenin Ocak ayına göre yüzde 2,5 artış gösterdi. Fransa'ya %26, ABD'ye %23, Romanya'ya %50 ve İspanya'ya %42 oranında önemli artışlar kaydedildi.

OİB Başkanı'ndan Değerlendirme

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinin köklü geçmişiyle birlikte, yeşil mobilite dönüşümüne uyum sağlarken tarihi bir Ocak ayı ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. Çelik, hem binek otomobiller hem de otobüs-minibüs-midibüs grubunda çift haneli ihracat artışı kaydedildiğini ifade etti.

Çelik ayrıca, Ispanya ve ABD gibi pazarlara yüksek oranlı ihracatlar yapıldığını vurguladı. Önümüzdeki günlerde, küresel ekonomideki dalgalanmalara karşı sektörün direncini artırmak için çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

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