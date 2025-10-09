Türkiye Otomotiv İhracatı AB Pazarında 'Gaza Bastı' — AB'ye İhracat %22 Arttı

Türkiye otomotiv ihracatı AB pazarında 'gaza bastı'

CEM ŞAN - Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, ocak-eylül döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 21 milyar 894 milyon 717 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Genel ihracat verileri

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,3 artışla 30 milyar 205 milyon 394 bin dolar tutarında ihracat yaptı. Ocak-eylül döneminde sektör, yaklaşık 200 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirerek Türkiye ihracatından yüzde 15,1 pay aldı.

AB ve bölgesel dağılım

Bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 72,5'i AB ülkelerine yapıldı. AB'ye ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 17 milyar 986 milyon 663 bin dolardan 21 milyar 894 milyon 717 bin dolara yükseldi. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Diğer bölge grubunda yapılan ihracatlar ise şöyle gerçekleşti: "Diğer Avrupa ülkeleri" 3 milyar 724 milyon 791 bin dolar, "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi" 1 milyar 167 milyon 831 bin dolar, "Afrika ülkeleri" 1 milyar 89 milyon 207 bin dolar, "Bağımsız Devletler Topluluğu" 842 milyon 917 bin dolar, "Orta Doğu ülkeleri" 575 milyon 874 bin dolar ve "Diğer Amerikan" ülkeleri 299 milyon 433 bin dolar.

Başlıca ihracat pazarları

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Türkiye'den Almanya'ya 2024'ün ocak-eylül döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 3 milyar 587 milyon dolardan 4 milyar 944 milyon dolara

Fransa'ya ihracat, 2024'ün 9 ayında 2 milyar 959 milyon dolardan yüzde 16 artışla 3 milyar 436 milyon dolara, Birleşik Krallık'a ise 3 milyar 89 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

İspanya'ya ocak-eylül döneminde otomotiv ihracatı yüzde 44 artışla 1 milyar 782 milyon dolardan 2 milyar 567 milyon dolara çıktı. İtalya ise yüzde 4 azalışla 2 milyar 356 milyon dolar ile beşinci sırada yer aldı.

En fazla ihracat yapılan 10 ülke

Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yaptığı 8'i AB üyesi 10 ülke ve ihracat tutarları şöyledir:

Almanya: 4.944.119.103

Fransa: 3.436.283.451

Birleşik Krallık: 3.089.595.673

İspanya: 2.567.863.352

İtalya: 2.356.472.549

Slovenya: 1.689.400.119

Polonya: 1.345.153.813

Belçika: 1.223.093.440

Romanya: 1.122.515.369

ABD: 914.563.555

Otomotiv sektörü, AB pazarındaki güçlü performansıyla ihracatta önemli ivme yakalamaya devam ediyor.