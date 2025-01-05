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Türkiye Otomotiv Sektörü 2024'ü 37 Milyar Dolar İhracatla Kapatıyor

Türkiye otomotiv sektörü, 2024 yılında 37 milyar 212 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek ihracat liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:41
Türkiye Otomotiv Sektörü 2024'ü 37 Milyar Dolar İhracatla Kapatıyor

Türkiye Otomotiv İhracatı 37 Milyar Doları Geçti

Türkiye'nin ihracatında lider konumda yer alan otomotiv endüstrisi, 2024 yılında toplam 37 milyar 212 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Bu başarı, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verileri ile belgelendi. Sektör, bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artış kaydetti.

İhracattan Aldığı Pay ve Başarılar

Otomotiv sektörü, Türkiye ihracatından aldığı yüzde 17,3 oranıyla ilk sıradaki yerini koruyarak son 19 yılda 18'inci kez ihracat şampiyonu oldu. 2024'teki en büyük pazar olan Almanya'ya 4 milyar 856 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Pazarların Performansı

2024 yılında ikinci büyük pazar Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 25, İtalya’ya yüzde 9,5, Slovenya’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 19 ve Romanya’ya yüzde 33,5 artış gösterdi.

Avrupa Birliği Ülkelerine İhracat

Sektör, Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 68,2’lik pay ile 2024 yılında 25,3 milyar dolaryüzde 25, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’ne yüzde 17 ve Okyanusya ülkelerine yüzde 55 ihracat artışı gözlemlendi.

OİB Başkanı Baran Çelik'in Değerlendirmesi

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2024'ün küresel ekonomi açısından zorlu bir yıl olduğunu belirtti. Çelik, yaşanan talep daralmasına rağmen otomotiv sektörü olarak ihracat liderliğini koruyabildiklerini ifade etti. Ayrıca, geçen yılın son ayında binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 19 ihracat artışları kaydettiklerini vurguladı.

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