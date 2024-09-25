Türkiye Portföy Yönetimi Sektörü 5,6 Trilyon Lira Büyüklüğe Ulaştı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen varlıkların Ağustos 2024 itibarıyla 5,6 trilyon liraya yükseldiğini açıkladı. TKYD Başkanı Yağız Oral, basın toplantısında sektörün büyüklüğüne dair önemli verileri paylaştı.

Hızla Büyüyen Sektör

2020 yılının Ağustos ayına kadar 348 milyar lira düzeyinde olan yönetilen varlıklar, dört yıllık süreçte %1500 büyüyerek 5,6 trilyon liraya ulaştı. Bu büyümenin arkasında yatırımcı ilgisinin artması ve finansal okuryazarlığın yükselmesi yatıyor.

Oral, bu artışın Türkiye’nin uzun vadeli finansman kaynağı sağlama açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Yatırım fonu yatırımcı sayısı ise 2020'de 3 milyonken, Ağustos 2024 itibarıyla 5,2 milyon kişiye ulaşarak %73'lük bir artış gösterdi.

Global Büyüklüklerle Karşılaştırma

Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliği'nin (EFAMA) raporlarına göre, 2023 sonu itibarıyla Avrupa’da yönetilen varlık büyüklüğü 20,6 trilyon avroya ulaştırdı. Global ölçekte ise fon yönetiminin büyüklüğü 67 trilyon avro olarak kaydedildi.

Sürdürülebilir Yatırımlar

Kurumsal yatırımcıların reel sektöre yaptığı yatırım, 23 Eylül 2024 itibarıyla yaklaşık 691 milyar liraya yükseldi. Oral, yatırımcıların çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine olan ilgisinin arttığını ve sürdürülebilir yatırımları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Piyasa Koşullarının Etkisi

Merkez bankalarının gevşek para politikalarının, varlık sınıflarının çeşitlendirilmesini daha anlamlı hale getirdiği vurgulandı. Oral, düşük veya yüksek faiz dönemlerinde farklı varlık sınıflarına yönelmenin önemli olduğunu ifade etti.