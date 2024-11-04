DOLAR
34,34 -0,11%
EURO
37,49 -0,74%
ALTIN
3.028,69 -0,35%
BITCOIN
2.349.188,9 0,75%

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Genç Profesyonellere Kapı Açıyor

TÜREK, enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere rehberlik etmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:10
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Genç Profesyonellere Kapı Açıyor

13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, Genç Yeteneklere Fırsat Sunuyor

Türkiye'nin en büyük rüzgar enerjisi organizasyonu olan TÜREK, 5-6 Kasım tarihlerinde kapılarını genç profesyonellere açıyor. Bu yıl 13.sü düzenlenecek etkinlik, enerji sektöründe kariyer hedefleyenlere ilham vermeyi amaçlıyor.

Kariyer Festivali ile Gençlere Yön Verilecek

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından duyurulan etkinlikte, genç profesyoneller için düzenlenen "Kariyer Festivali" programı önemli bir yer tutuyor. Etkinliğin ilk gününde, sektör önde gelenlerinden oluşan konuşmacılar "Wind Talks" oturumları ile katılımcılara kariyer olanakları, güncel trendler ve işe alım süreçleri hakkında bilgi verecek.

Öne Çıkan Konuşmacılar

İlk günün dikkat çekici isimleri arasında U-SENS Genel Müdürü Ufuk Yaman ve Kavaken Üst Yöneticisi Bora Tokyay yer alıyor. Ayrıca, Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl tarafından sunulacak "Masterclass" oturumu, katılımcılara kariyer yolculuklarında karşılaşabilecekleri zorluklar ve imkanlar hakkında değerli bilgiler sunmayı hedefliyor.

Güvenlik ve Kariyer Eğitimi

Etkinliğin ikinci günü, "Önce Güvenlik" paneli ile başlayacak. Bu panelde, Securitas Enerji Segmenti Lideri Ünsal Kütaruk, rüzgar enerjisindeki güvenliğin önemini ve sektördeki iş fırsatlarını detaylı bir şekilde açıklayacak. Ayrıca, katılımcılar için düzenlenecek "CV Hazırlama Eğitimi" ve "İK Oturumu", büyük şirketlerin yetkilileri tarafından yürütülecek.

Geleceğin Enerji Liderleri ile Buluşma Fırsatı

TÜREK 2024, rüzgar enerjisi sektörünün önemli profesyonelleri ile genç yetenekleri bir araya getirerek sektörün büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. Katılımcılar, sektör profesyonelleriyle tanışma, staj ve iş imkanları hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak, iş dünyasında nasıl bir yol çizeceklerine dair aydınlatıcı bir deneyim yaşayacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da İstihdam Barometresi Düşüşte, Ekonomi Kırılgan Kalıyor
2
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Genç Profesyonellere Kapı Açıyor
3
Sadece 22.000 TL’ye tapu sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak tapu fiyatlarında en dibi yayınladı
4
Eden Corners Projesi KKTC'de Tanıtıldı
5
Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı
6
TCMB'den 15.30 Döviz Kurları Açıkladı
7
İSEDAK 40. Toplantısı'nda Ticaret ve İşbirliği Vurgusu

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak