Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Genç Profesyonellere Kapı Açıyor

13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, Genç Yeteneklere Fırsat Sunuyor

Türkiye'nin en büyük rüzgar enerjisi organizasyonu olan TÜREK, 5-6 Kasım tarihlerinde kapılarını genç profesyonellere açıyor. Bu yıl 13.sü düzenlenecek etkinlik, enerji sektöründe kariyer hedefleyenlere ilham vermeyi amaçlıyor.

Kariyer Festivali ile Gençlere Yön Verilecek

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından duyurulan etkinlikte, genç profesyoneller için düzenlenen "Kariyer Festivali" programı önemli bir yer tutuyor. Etkinliğin ilk gününde, sektör önde gelenlerinden oluşan konuşmacılar "Wind Talks" oturumları ile katılımcılara kariyer olanakları, güncel trendler ve işe alım süreçleri hakkında bilgi verecek.

Öne Çıkan Konuşmacılar

İlk günün dikkat çekici isimleri arasında U-SENS Genel Müdürü Ufuk Yaman ve Kavaken Üst Yöneticisi Bora Tokyay yer alıyor. Ayrıca, Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl tarafından sunulacak "Masterclass" oturumu, katılımcılara kariyer yolculuklarında karşılaşabilecekleri zorluklar ve imkanlar hakkında değerli bilgiler sunmayı hedefliyor.

Güvenlik ve Kariyer Eğitimi

Etkinliğin ikinci günü, "Önce Güvenlik" paneli ile başlayacak. Bu panelde, Securitas Enerji Segmenti Lideri Ünsal Kütaruk, rüzgar enerjisindeki güvenliğin önemini ve sektördeki iş fırsatlarını detaylı bir şekilde açıklayacak. Ayrıca, katılımcılar için düzenlenecek "CV Hazırlama Eğitimi" ve "İK Oturumu", büyük şirketlerin yetkilileri tarafından yürütülecek.

Geleceğin Enerji Liderleri ile Buluşma Fırsatı

TÜREK 2024, rüzgar enerjisi sektörünün önemli profesyonelleri ile genç yetenekleri bir araya getirerek sektörün büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. Katılımcılar, sektör profesyonelleriyle tanışma, staj ve iş imkanları hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak, iş dünyasında nasıl bir yol çizeceklerine dair aydınlatıcı bir deneyim yaşayacaklar.