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Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde Önemli Açıklamalar

Mustafa Varank, yenilenebilir enerji yatırımlarında hızlanma ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:49
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde Önemli Açıklamalar

13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Düzenlendi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yenilenebilir Enerji İçin Destek Sözü

Varank, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında kendi potansiyelini kullanarak teknoloji geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Sanayiciler ve enerji yatırımcılarına destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Meclis'teki yasal izinlerle ilgili sürelerin kısaltılmasına yönelik taleplerinizin farkındayız. Gerekli adımları atmak için buradayız," dedi.

Gelecek İçin Hedefler

Mustafa Varank, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını artırması gerektiğinin vurgusunu yaparak, rüzgar enerjisi projelerinin hızlandırılmasının önemine değindi. Kongrede enerji sektörü ile ilgili çeşitli konular ele alındı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine dair stratejiler tartışıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, TÜREB tarafından "Geleceğin Enerjisi, Türkiye'nin Geleceği" temasıyla düzenlenen 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne (TÜREK 2024) katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, TÜREB tarafından "Geleceğin Enerjisi, Türkiye'nin Geleceği" temasıyla düzenlenen 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne (TÜREK 2024) katılarak konuşma yaptı.

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