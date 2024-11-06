Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektörü 2035'te 8 Milyar Dolara Ulaşacak

Türkiye'den Rüzgar Enerjisi Büyümesi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin rüzgar enerjisi endüstrisinin geleceğiyle ilgili önemli tahminlerde bulundu.

2023'te Büyüklük 2,2 Milyar Dolar

Günümüzde 2,2 milyar dolar seviyesine ulaşan rüzgar enerjisi sektörü, hükümetin sağladığı desteklerle birlikte önemli bir ivme kazanmış durumda.

2035 Hedefi: 8 Milyar Dolar

Erden, yapılan yatırımlar ve teşvikler sayesinde 2035 yılı itibarıyla sektörün 7,5-8 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu büyümenin, hem yerli sanayiye hem de yenilenebilir enerji hedeflerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Gelecek İçin Stratejiler

Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmek için stratejik adımların atılması gerektiğini dile getiren Erden, daha çok yatırım ve iş birliğine ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, TÜREB tarafından bu yıl "Geleceğin Enerjisi Türkiye'nin Geleceği" ana temasıyla düzenlenen 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin (TÜREK 2024) 2. günündeki oturuma katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, TÜREB tarafından bu yıl "Geleceğin Enerjisi Türkiye'nin Geleceği" ana temasıyla düzenlenen 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin (TÜREK 2024) 2. günündeki oturuma katılarak konuşma yaptı.