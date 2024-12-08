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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 10 Aralık'ta Yapılacak

TSPB, 10 Aralık'ta 'Üçüz Dönüşüm' temasıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ni düzenliyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:31
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 10 Aralık'ta Yapılacak

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 10 Aralık'ta Düzenlenecek

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), bu yıl 8'incisini gerçekleştireceği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ni 10 Aralık'ta düzenleyecek. Etkinlik, hibrit formatta, hem fiziki katılım hem de çevrim içi panel ve eğitimlerle gerçekleştirilecek.

Teması Üçüz Dönüşüm: Dijital, Yeşil ve Toplumsal

Kongrenin bu yılki ana teması, “Üçüz (Dijital, Yeşil ve Toplumsal) Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları” olarak belirlendi. Etkinlikte toplam 28 oturum, 12 panel ve 16 eğitim modülü yer alacak.

Panel Başlıkları Heyecan Verici

Kongrede tartışılacak panel başlıkları arasında “Demografik Fırsatlar, Eğitim ve Geleceği Kazanmak”, “Kadın Liderliğinin Dönüştürücü Gücü: 50=50 Kapsayıcı Gelecek”, “Yapay Zeka ve Dönüştürücü Teknolojiler” ve “Yeşil Liderlik: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Stratejiler” gibi önemli konular olacak.

Destekçiler ve Katılım Beklentileri

Etkinliğe Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) destek verirken, açılışta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımı bekleniyor. Ana sponsorlar arasında Borsa İstanbul, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu yer alıyor.

Türkiye Sermaye Piyasalarına Önemli Katkılar

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz kongrenin amacını, dünya ve Türkiye gündemindeki ana konulara ışık tutmak olarak belirtti. Karagöz, “Kongremiz, sektörün önemli bir buluşma platformu olup, fikir alışverişine zemin oluşturuyor.” dedi.

Sosyal Sorumluluk Projesi: Darüşşafaka'ya Destek

Kongre kapsamında ayrıca, “Kongremize Sen De Katıl, Darüşşafakalı Öğrencilerin Nitelikli Eğitimine Destek Ol!” başlıklı bir sosyal sorumluluk projesi düzenlenecek. Katılımcıların kayıt işlemleri ile yapılan bağışlar, Darüşşafaka Cemiyeti'ne aktarılacak.

Ücretsiz Katılım ve Eğitim İmkanları

Kongreye katılım ücretsiz olup, kaydolacak tüm katılımcılar hediye sponsorlarının katkılarıyla çeşitli hediyeler kazanabilecek. Eğitim modülleri ise “Makrodan Mikroya Hisse Senedi Seçimi”, “Borsada Rasyonel Yatırım” ve “Yapay Zekanın Finansal Hizmetlere Etkisi” gibi başlıkları içerecek.

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