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Türkiye Sigorta Mobil Uygulaması 6 Milyon İndirmeyi Geçti

Türkiye Sigorta mobil uygulaması, 6 milyon indirme ve günlük 200 bin ziyaretçiyle büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:48
Türkiye Sigorta Mobil Uygulaması 6 Milyon İndirmeyi Geçti

Türkiye Sigorta Mobil Uygulaması Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye Sigorta mobil uygulaması, toplamda 6 milyon indirme sayısına ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirketin açıkladığı verilere göre, günde ortalama 200 bin kişi tarafından ziyaret edilen bu uygulamanın kullanım oranı, geçen yıla göre yüzde 125 artış gösterdi.

Kullanıcı Dostu Deneyim ve Yeni Fonksiyonlar

Uygulama, 28 marka ve 36 farklı hizmet seçeneği ile kullanıcı dostu bir deneyim sunmaya devam ediyor. Türkiye Sigorta, mobil uygulamadaki yeni fonksiyonlarla, yalnızca görüntüleme işlemleri değil, sigortacılık işlemlerinin de yapılabilmesini sağlıyor.

Mobil uygulama üzerinden Bireysel Emeklilik, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kasko ve Seyahat Sağlık Sigortası gibi satışlar gerçekleştirilebiliyor. Türkiye Sigorta'nın Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, uygulamadaki yeniliklerle birlikte kullanıcıların sigortacılık işlemlerini kolayca yapabildiğini belirtti.

Birçok İşlem Artık Mobil Uygulama Üzerinden Yapılabiliyor

Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Uygulamamızdaki yeni geliştirmelerle müşterilerimiz sigortacılık işlemlerini kolayca yapabiliyorlar. Platform üzerinden birikim detaylarını görüntüleme, ara ödeme, hediye BES, katkı payı değişikliği, geçmiş veya gelecek vade ödeme, makbuz görüntüleme, sağlık, araç ve konut poliçe görüntüleme gibi birçok işlem yapılabilmektedir."

Ayrıca, Online Doktor randevu hizmeti ile sağlık sigortası müşterilerinin hastaneye gitmeden sağlık hizmetine erişim sağlamakta da olduğunu belirten Kılıç, Fona Sor uygulamasıyla bireysel emeklilik katılımcılarına yatırım hedeflerine uygun fonları seçme ve yönetme imkanı sunulduğunu ifade etti.

Yeniliklerle Verimlilik Artışı

Kılıç, yapılan geliştirmelerin sonucunda 670 milyon lira değerinde devri sağladıkları belirtirken, mobil uygulama üzerinden 3 bin 279 adet poliçe yaparak 50 milyon liralık tahsilat gerçekleştirdiklerini de vurguladı. Sağlık provizyon işlemlerinde sağlık tazminat taleplerinin yüzde 94,4'ü mobil uygulama üzerinden alınarak ödeme süreçlerinde önemli bir verimlilik sağlandı.

Türkiye Sigorta mobil uygulaması, toplamda 6 milyon indirme sayısına ulaştı. Şirketten yapılan...

Türkiye Sigorta mobil uygulaması, toplamda 6 milyon indirme sayısına ulaştı. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç'ın görüşlerine yer verildi.

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