Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2024'te 11,2 Milyar Lira Net Karlılığa Ulaştı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten Rekor Karlılık

2024 yılının ilk altı ayında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, toplamda 11,2 milyar lira net kar elde ederek dikkat çekici bir performansa imza attı.

Finansal Sonuçlar Üzerine Detaylar

Yapılan açıklamalara göre, Türkiye Sigorta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %129'luk bir artışla 6 milyar 569 milyon lira net kar elde ederken, Türkiye Hayat Emeklilik ise 4 milyar 653 milyon lira kar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre neredeyse üç katı büyüme kaydetti.

Teknik Karlılıkta Önemli Artışlar

İlk altı ayda Türkiye Sigorta'nın teknik karı, %106 artışla 7 milyar 988 milyon liraya ulaşırken, özsermaye karlılığı %72 oldu. Türkiye Hayat Emeklilik ise teknik karını %20 artırarak 2 milyar 143 milyon liraya çıkardı ve özsermaye karlılığı %75 seviyesinde gerçekleşti.

Genel Müdür Çakmak'ın Değerlendirmesi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "2024'ün ilk yarısında müşterilerimize en iyi hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda finansal başarılarımıza bir yenisini ekledik. 50,4 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdik ve bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Gelecek Hedefleri

Çakmak, Türkiye Sigorta'nın kurumsal ve bireysel ürünlerdeki liderliğini sürdürdüğünü ve büyüme performansını daha da güçlendireceklerini belirterek, "Ülkemizin stratejik varlıklarına verdiğimiz güvencelerle yıl sonuna kadar hizmet ağımızı genişletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, açıklamalarda bulundu.