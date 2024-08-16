Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Yeni Dönem: Hakan Aran Başkan

Hakan Aran Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın Yeni Başkanı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yönetim Kurulu Başkanlığına Hakan Aran'ın seçildiğini duyurdu. Bankanın yaptığı yazılı açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, 16 Ağustos'ta görevinden ayrılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Hakan Aran, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Böylece, Hakan Aran, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda yeni bir dönemin başlangıcını oluşturdu. Aran'ın liderliği, bankanın stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.