Türkiye, Slovakya'nın Enerji Güvenliğinde Alternatif Bir Kaynak Olabilir

Ukrayna'dan doğal gaz akışının durmasının ardından, Slovakya enerji güvenliğini sağlamak adına yeni yollar arıyor. Japonya Enerji Ekonomisi Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Takafumi Yanagisawa, Slovakya'nın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'nin önemli bir alternatif olabileceğini vurguladı.

Slovakya'nın Türkiye ile Enerji İş Birliği Arayışı

1 Ocak 2024 itibarıyla Ukrayna üzerinden Rusya gazının sevkiyatını durdurması, Slovakya'nın enerji tedarikinde önemli bir sıkıntı yarattı. Bu bağlamda, Slovakya Başbakanı Robert Fico, 20 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İkili görüşmeler sonrası Erdoğan, Slovakya'nın gaz ihtiyacının karşılanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise sosyal medya aracılığıyla Slovakya'nın gaz sıkıntısının çözümü için Cumhurbaşkanından talimat aldıklarını duyurdu. Uzmanlar, Türkiye'nin mevcut boru hatlarında yapacağı kapasite artırımları ile Slovakya'nın gaz ihtiyacını karşılayabileceği görüşünde birleşiyor.

Slovakya'nın Gaz İhtiyacı ve Türkiye'nin Rolü

Yanagisawa, "Ukrayna üzerinden gaz akışının kesilmesi, Slovakya'nın enerji bağımlılığını ciddi şekilde etkilemektedir. Ülkenin birincil enerji tüketiminin %20'si doğal gazdan sağlanmakta ve bunun %60'tan fazlası Rusya'dan ithal edilmektedir," dedi. Bu durum, Türkiye'yi Slovakya'nın enerji güvenliğinde kaçınılmaz bir ortak haline getiriyor.

Büşra Zeynep Özdemir, Slovakya'nın uzun vadeli gaz kontratına sahip olduğuna ve bu nedenle Türkiye'nin yeni enerji rotası olabileceğine dikkat çekti. Özdemir, Türkiye'nin Slovakya'ya gaz iletimi için gerekli boru hatları üzerinde çalışarak bu sürecin hızlandırılabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa Enerji Pazarındaki Önemi

Uzmanlar, Türkiye'nin Slovakya ile kuracağı bu bağın sadece iki ülke için değil, aynı zamanda Avrupa'nın enerji arz güvenliği için de önemli bir adım olacağı görüşünde. Türkiye, bu iş birliği ile enerji ticaret merkezi olma hedeflerini sürdürebileceği gibi, Orta Avrupa'daki diğer ülkelere de gaz ihraç etme potansiyeline sahip olacaktır.