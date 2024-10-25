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Türkiye, Somali'de Enerji Arayışlarını Genişletiyor

Türkiye, Somali'de petrol ve doğalgaz aramalarını kara alanlarına da taşıyarak işbirliğini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:14
Türkiye, Somali'de Enerji Arayışlarını Genişletiyor

Türkiye-Somali Enerji İşbirliği Güçleniyor

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali'ye yapılan yeni enerji yatırımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Somali Petrol İdaresi arasında imzalanan yeni anlaşmanın, Somali’nin kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını duyurdu.

Oruç Reis'in Tarihi Görevi

Bayraktar, 5 Ekim'de İstanbul'dan hareket eden Oruç Reis gemisinin, yaklaşık 20 günlük bir yolculuk sonucunda Mogadişu'ya ulaştığını belirterek, "Dost ve kardeş" ülke Somali'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Somali ile Enerji Alanında İşbirliği

Türkiye-Somali ilişkilerinin tarihsel bir derinliği olduğunu vurgulayan Bayraktar, "2011 yılından bu yana Somali halkının yanındayız ve bundan sonra da güçlü bir destek sunacağız." açıklamasında bulundu. Ayrıca, enerji alanında işbirliği yapılacağını ve bu süreçte Somali'nin Afrika'daki en önemli ortaklarından biri olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Sismik Araştırmalar ve Sondaj Planları

TPAO’nun, Somali'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için 2021'de başlayan müzakereleri neticesinde, Mart ayında hidrokarbon alanında bir anlaşma imzalandı. Bayraktar, "Oruç Reis gemimiz, yaklaşık 5,750 kilometrekarelik alanda sismik arama yapacak ve elde edilecek veriler doğrultusunda sondaja geçilecektir." ifadelerini kullandı.

Gelecek Yatırımları

Bayraktar ayrıca, enerji işbirliğinin yanı sıra elektrik ve maden sektörlerine de yatırım yapmayı düşündüklerini belirtti. "Somali halkının refahına katma sağlamak için maden ve elektrik alanlarına da yatırım yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmelerinin ardından Bayraktar, "Bu anlaşma ile ilişkilerimizin yeni bir döneme girmesini bekliyoruz" diyerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleşeceğini kaydetti.

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