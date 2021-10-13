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Türkiye son konut satış rakamları

Türkiye’nin güncel konut satış rakamları belli oldu. Konut satışlarında ocak ve eylül ayları arasında azalma görüldü. İstanbul, Ankara ve İzmir konut satışlarının en çok görüldüğü illerimizden oldu. Konut satışlarına dair detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

13 Ekim 2021 Çarşamba 18:15
Türkiye son konut satış rakamları
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Türkiye’nin yıllık konut satış rakamları belirlendi. Türkiye’nin güncel konut satış rakamlarında geçen yıla kıyasla bir düşüş söz konusu. Geçtiğimiz yıla kıyasla düşüş yaşayan konut satış rakamları açıklandı. En çok konut satışının yapıldığı iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı. En az konut satışının yapıldığı iller arasında ise Ardahan, Hakkari ve Şınak bulunmakta. Yabancı uyruklular tarafından alınan konutların sayısında büyük bir artış söz konusu. Türkiye’nin güncel konut satış rakamlarına ve detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de son bir ayda satılan konut sayısı, en az konut satışı yapılan iller ve en çok konut satışı yapılan iller hakkında bilgiler. Geçen ay Türkiye'de en çok ikamet eden yabancı. Eylül ayında ev satışları yıllık %7.6 artışla 147.143 oldu. Mortgage satışları Eylül'de %16,4, Ocak-Eylül döneminde ise artan kredi faizleri nedeniyle %64,3 düştü.

Türkiye, Eylül 2021 konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye'de ve diğer ülkelerde ev alan yabancıların sayısı artıyor. Dolar yükseldi ve yabancı ev alımları arttı.

Türkiye’de konut satışları Eylül ayında önceki yıla kıyasla %7,6 arttı ve 147.143’e yükseldi.


TÜİK verileri tarafından konut satışları açıklandı. Konut satışlarında en büyük pay 28.229 konut satışı ve %19.2 ile İstanbul’da görüldü. Verilere göre İstanbul’u %9,7 pay ve 14.218 konut satışıyla Ankara takip etti. İzmir’de ise %6,0 pay ve 8.806 konut satışı görüldü. Konut satış sayısının en az görüldüğü iller ise 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şınak oldu.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde %18,3 azaldı

Ocak-Eylül döneminde ev satışları yıllık %18,3 düşüşle 949.138 oldu.

Türkiye'nin mortgage satışları Eylül'de yıllık %16,4 düşüşle 29.759 oldu. Mortgage satışları, ipotekli satışların %20,2'sini oluşturdu. Bu arada, Ocak-Eylül mortgage satışları yıllık %64,3 düşüşle 181.855 oldu.

Diğer Türk evlerinin satışları Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 117.384 oldu. Diğer satışlar, toplam konut satışlarının %79,8'ini oluşturdu. Ocak-Eylül döneminde ise diğer konut satışları yıllık %17,6 artarak 767.283 adet oldu.

İlk el satışlarda yükselme görüldü

Türkiye'de konut satışları Eylül'de bir önceki yıla göre %6,3 artarak 43.967'ye yükseldi. Doğrudan konut satışları, toplam konut satışlarının %29,9'unu oluşturdu. Ocak-Eylül döneminde ikinci el ev satışları yıllık %20,1 düşüşle 287.156 oldu.

Türkiye'nin ikinci el konut satışları Eylül ayında yıllık %8.2 artışla 103.176 oldu. İkinci el konut satışları, toplam konut satışlarının %70,1'ini oluşturdu. Ocak-Eylül döneminde ikinci el ev satışları yıllık %17,5 düşüşle 661.982 oldu.


Son Güncelleme: 13.10.2021 23:41
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