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Türkiye, Sürdürülebilir Gıda Arzı İçin Avrupa ile İş Birliği Yürütüyor

Türkiye, Sürdürülebilir Gıda Sistemleri İçin Avrupa Ortaklığı (FutureFoodS) kapsamında Avrupa ile ortak projeler geliştirecek.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:04
Türkiye, Sürdürülebilir Gıda Arzı İçin Avrupa ile İş Birliği Yürütüyor

Türkiye Avrupa ile Sürdürülebilir Gıda Projelerine Odaklandı

Türkiye, gıda arzında sürdürülebilirliği artırmak ve yenilikleri teşvik etmek için "Sürdürülebilir Gıda Sistemleri İçin Avrupa Ortaklığı" (FutureFoodS) çerçevesinde önemli adımlar atıyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri ile iş birliği yaparak bu alanda projeler yürütmek üzere ilk uluslararası fonlama çağrısını açtı.

FutureFoodS ile Gıda Sistemlerine Yenilik Getirilecek

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, FutureFoodS 2024 Yılı Çağrısı, gıda üretim ve tüketim süreçlerini daha sürdürülebilir ve dirençli sistemlere dönüştürmeyi amaçlıyor. Ortaklık, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve gıda güvenliği gibi zorluklara yönelik ortak çözümler geliştirmek için uzmanları, araştırma kurumlarını, işletmeleri ve karar alıcıları bir araya getiriyor.

Ortaklık Yapısının Hedefleri

FutureFoodS, gıda üretiminin çevresel ayak izini en aza indirmeyi ve tüketici sağlığını iyileştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, gıda zincirinin ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması adına yenilikçi yaklaşımlar geliştiriliyor.

Proje Destek Miktarları ve Başvuru Süreci

FutureFoodS çerçevesinde toplam 40 milyon avroya kadar ortak fon sağlanacak. Ortak projelerin uluslararası konsorsiyumlar tarafından en az 3 farklı ülkeden katılımcı ile hazırlanması gerekmektedir. Proje başvurusunda, yükseköğretim kurumları, kamu kurumları ve özel kuruluşlar yer alabilir.

Projeler için verilen destek, yürütücü kuruluşların türüne göre değişiyor. Yükseköğretim kurumları ve kamu kuruluşları için 125 bin avroya, özel kuruluşlar için 210 bin avroya kadar destek sağlanacak. Bu kapsamda destek kalemleri arasında personel giderleri, seyahat masrafları ve danışmanlık gibi harcamalar yer alıyor.

Son Tarihler ve Başvuru Koşulları

Proje önerileri için son tarih 15 Ocak 2025 olarak belirlendi. İlk aşama başvuruları için 17 Ocak, e-imza süreçleri için ise 22 Ocak son tarihleridir. İkinci aşama önerileri için son tarih ise 9 Temmuz olarak ilan edilmiştir. Projelere 2025 yılı sonu ve 2026 yılı başında başlanması planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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