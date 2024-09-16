Türkiye Tech Visa Programı ile Teknoloji Girişimciliğinde Yeni Dönem

Türkiye Tech Visa Programı Tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye Tech Visa Programı Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Programın, teknoloji alanında uzman bireyler ve yenilikçi girişimciler için Türkiye'de sürdürülebilir bir gelecek oluşturma hedefinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Yenilikçi Girişimcilik Vizyonu

Bakan Kacır, konuşmasında dünyanın hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini ve teknolojik gelişmelerin girişimcilik ekosistemini de dönüştürdüğünü vurguladı. Yenilikçi teknolojik girişimlerin, ekonomik ve sosyal değer üretiminde öncü rol oynadığına dikkat çekti.

Kurumsal İşbirliği ve Hedefler

Programın hayata geçirilmesi aşamasında ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yaptıklarını belirten Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda ilerlediklerini ifade etti. Kacır, ülkenin teknoloji girişimciliği açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ve bunun gelecekte daha da artacağını kaydetti.

Finansman ve Destekleme Mekanizmaları

Kacır, Türkiye'deki teknopark sayısını artırarak, AR-GE ve inovasyon çalışmalarını desteklediklerini açıkladı. Ayrıca, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlar aracılığıyla finansal desteklerin sağlandığını belirtti.

Yetenek Transferi ve Çalışma İzinleri

Bakan, Yetenek Transferi Programı sayesinde, nitelikli insan kaynağının Türkiye'ye çekilmesinin sağlandığını açıkladı. Program katılımcılarının Türkiye'de yaşama ve çalışma süreçlerinin hızlandırılacağını vurguladı.

Geleceğe Dönük Planlar

Kacır, Türkiye Tech Visa Programı'nın, Türkiye’nin küresel teknoloji merkezi olma yolundaki önemli adımlardan biri olduğunu belirtti. “Teknoloji girişimciliğinde başarının anahtarı ekosistemin ölçeğidir” diyen Kacır, girişimcilerin daha fazla başarı hikayesi yaratmalarının destekleneceğini sözlerine ekledi.