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Türkiye Temmuz ayında Elektrik Üretiminde Rekor Kırdı

Temmuz ayında Türkiye'de elektrik üretim ve tüketimi rekor seviyelere ulaştı. Bakan Bayraktar detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 12:10
Türkiye Temmuz ayında Elektrik Üretiminde Rekor Kırdı

Temmuz ayında Elektrik Üretiminde Tarihi Rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin elektrik üretim ve tüketiminde temmuz ayında rekor seviyelere ulaştığını duyurdu. Bu ay, elektrik üretimi 34,6 milyar kilovatsaat (kWh), tüketim ise 34,5 milyar kWh olarak kaydedildi.

Yerli ve Yenilenebilir Kaynakların Önemi

Bayraktar, "Yılın en sıcak günlerinde ortaya çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık." şeklinde konuştu. Aynı zamanda, temmuz sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 112 bin 999 megavatsaat (MWh) olduğunu belirtti.

Güneş Enerjisi Rekoru

Bakan, güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payının %15,6’ya ulaşarak oransal olarak rekor kırdığını ifade etti. Temmuz ayında yerli kaynaklarla üretilen elektrik miktarı ise 19,9 milyar kWh olarak kaydedildi.

İklim Değişikliği ve Elektrik Tüketimi

Bayraktar, geçtiğimiz ayın son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olduğunu vurgulayarak, bu durumun iklimlendirme sistemlerinin aşırı kullanımına bağlı olarak elektrik tüketimini artırdığını belirtti.

“Enerji verimliliği uygulamaları sayesinde, üretimi ve sosyal refahı olumsuz etkilemeden enerji tüketimini azaltmak mümkündür.” diyen Bayraktar, bu konudaki önemine dikkat çekti.

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