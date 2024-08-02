Türkiye Temmuz İhracatında Rekor Kırdı

Türkiye'nin Temmuz İhracatında Yeni Bir Rekor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin temmuz ayındaki ihracat performansının dikkat çekici olduğunu ifade etti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarıyla ülkenin üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Rekor Rakamlar

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Temmuzda ihracat rakamlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %13,8 artışla 22,5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığımız ise %42,3 oranında azaldı" dedi. Yıllık ihracatın toplamda %76,1 oranında bir ithalat karşılaması ile 261,5 milyar dolara çıktığını belirtti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Xını tek başına teşvik programlarının yanı sıra, Kacır, Türkiye'nin gelecekteki büyüme hedeflerinin devam ettiğini ifade ederek, "HIT-30 gibi programlarla hem üretimi artıracak hem de ihracatımızı daha da güçlendireceğiz" diye ekledi.