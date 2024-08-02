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Türkiye Temmuz İhracatında Rekor Kırdı

Bakan Kacır, Türkiye’nin temmuz ihracat rakamlarının rekor kırdığını ve teşviklerle büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:53
Türkiye Temmuz İhracatında Rekor Kırdı

Türkiye'nin Temmuz İhracatında Yeni Bir Rekor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin temmuz ayındaki ihracat performansının dikkat çekici olduğunu ifade etti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarıyla ülkenin üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Rekor Rakamlar

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Temmuzda ihracat rakamlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %13,8 artışla 22,5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığımız ise %42,3 oranında azaldı" dedi. Yıllık ihracatın toplamda %76,1 oranında bir ithalat karşılaması ile 261,5 milyar dolara çıktığını belirtti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Xını tek başına teşvik programlarının yanı sıra, Kacır, Türkiye'nin gelecekteki büyüme hedeflerinin devam ettiğini ifade ederek, "HIT-30 gibi programlarla hem üretimi artıracak hem de ihracatımızı daha da güçlendireceğiz" diye ekledi.

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