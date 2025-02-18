Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı: Yatırım Fırsatları Vurgulandı

Yatırım İhtiyacı ve Ortaklık Fırsatları

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla TOBB Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Ukrayna'nın büyük bir yatırıma ihtiyaç duyduğu ve Türk şirketlerinin ülkesinin yeniden yapılanma sürecinde önemli rol oynayabileceği vurgulandı.

Ukrayna'nın Destek İhtiyacı

Sözlerine başlayan Sviridenko, Türkiye’nin her zaman Ukrayna’nın yanında olduğunu belirterek, insani yardımlardan tahıl koridoru gibi destek alanlarına değindi. Savaşa rağmen Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ortaklığın güçlü bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Özellikle tahıl ve demir çelik ihracatının önemi üzerinde durdu.

Türk Markalarına Vurgu

Sviridenko, Türk şirketlerinin öneminden bahsederken, Bayraktar markasının çocuklar tarafından bile bilindiğini ve Türk firmalarının Ukrayna için stratejik bir ortak olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türk şirketlerinin son üç yıl içinde savaşa rağmen ülkede kalmayı başardığını ifade etti.

Kritik Kaynaklar ve Yatırım İmkanları

Ukrayna’nın lityum, titanyum, uranyum ve manganez gibi kritik kaynaklara sahip olduğunu belirten Sviridenko, bu hammaddelerin işlenmesine yatırım yapmayı planladıklarını dile getirdi. Savunma sanayisinin geçen yıl 6 kat büyüdüğünü paylaşan Sviridenko, Türk yatırımcıları için büyük fırsatlar olduğunu ve bu süreçte Türk mühendislik bilgileri ve deneyimlerinden faydalanmayı umduklarını söyledi.

İşbirliği Çağrısı

Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval, Türk şirketlerini işbirliğine davet etti. Koval, Türkiye'nin Ukrayna'nın en büyük 4. ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak, tarım sektöründe Türk ve Ukraynalı şirketler arasında işbirliğinin yapılabileceğine dikkat çekti. Türkiye’den gelen sebze ithalatının önemli bir kısmının Ukrayna’ya yönelik olduğunu, bu alanda ortak çalışmalar yaparak potansiyeli artırabileceklerini ifade etti.

Toplantı, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve yatırım fırsatlarını artırmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı,Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2), Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko (sol 2), Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval (solda) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun (sağda) katılımıyla TOBB Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı,Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2), Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko (sol 2), Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval (solda) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun (sağda) katılımıyla TOBB Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi.