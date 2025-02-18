Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı: Yatırım Fırsatları Vurgulandı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sviridenko, Türk şirketlerine yatırım fırsatlarını sundu. Tarım ve savunma sanayi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:41
Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı: Yatırım Fırsatları Vurgulandı

Yatırım İhtiyacı ve Ortaklık Fırsatları

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla TOBB Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Ukrayna'nın büyük bir yatırıma ihtiyaç duyduğu ve Türk şirketlerinin ülkesinin yeniden yapılanma sürecinde önemli rol oynayabileceği vurgulandı.

Ukrayna'nın Destek İhtiyacı

Sözlerine başlayan Sviridenko, Türkiye’nin her zaman Ukrayna’nın yanında olduğunu belirterek, insani yardımlardan tahıl koridoru gibi destek alanlarına değindi. Savaşa rağmen Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ortaklığın güçlü bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Özellikle tahıl ve demir çelik ihracatının önemi üzerinde durdu.

Türk Markalarına Vurgu

Sviridenko, Türk şirketlerinin öneminden bahsederken, Bayraktar markasının çocuklar tarafından bile bilindiğini ve Türk firmalarının Ukrayna için stratejik bir ortak olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türk şirketlerinin son üç yıl içinde savaşa rağmen ülkede kalmayı başardığını ifade etti.

Kritik Kaynaklar ve Yatırım İmkanları

Ukrayna’nın lityum, titanyum, uranyum ve manganez gibi kritik kaynaklara sahip olduğunu belirten Sviridenko, bu hammaddelerin işlenmesine yatırım yapmayı planladıklarını dile getirdi. Savunma sanayisinin geçen yıl 6 kat büyüdüğünü paylaşan Sviridenko, Türk yatırımcıları için büyük fırsatlar olduğunu ve bu süreçte Türk mühendislik bilgileri ve deneyimlerinden faydalanmayı umduklarını söyledi.

İşbirliği Çağrısı

Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval, Türk şirketlerini işbirliğine davet etti. Koval, Türkiye'nin Ukrayna'nın en büyük 4. ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak, tarım sektöründe Türk ve Ukraynalı şirketler arasında işbirliğinin yapılabileceğine dikkat çekti. Türkiye’den gelen sebze ithalatının önemli bir kısmının Ukrayna’ya yönelik olduğunu, bu alanda ortak çalışmalar yaparak potansiyeli artırabileceklerini ifade etti.

Toplantı, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve yatırım fırsatlarını artırmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı,Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2), Ukrayna Başbakan...

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı,Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2), Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko (sol 2), Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval (solda) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun (sağda) katılımıyla TOBB Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı,Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2), Ukrayna Başbakan...

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı,Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2), Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko (sol 2), Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval (solda) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun (sağda) katılımıyla TOBB Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi başladı: Kadın ve aile politikaları gündemde
2
ASKON Başkanı Orhan Aydın, Trakya Kariyer Fuarı'nda Mühendislik Öğrencilerine Çağrıda Bulundu
3
Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimlerine Devam Ediyor
4
Kütahya'dan 7 Milyon Çift Ayakkabı Tabanı İhracı
5
İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Güncellendi
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sanayi Üretimi ve İşsizlik Değerlendirmesi
7
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye-Çad Ekonomik İlişkilerini Güçlendirme Kararlılığını Vurguladı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık