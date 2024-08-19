Türkiye Uzay Alanında Mesleki Eğitim Programı ile İnsangücü Yetiştiriyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) başlayan "Mesleki Eğitim Programı", uzay sektöründe yetişmiş insangücünü artırmak amacıyla hayata geçirildi. Program, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteğiyle Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından düzenlendi.

Uzay Eğitimine Önem Veriliyor

MDTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, programın açılışında Türkiye'nin uzay alanında elde ettiği önemli başarıları vurguladı. Yozgatlıgil, uzay çalışmalarının sürdürülebilirliği için insan kaynağının kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti:

"İnsan kaynağı bu işin olmazsa olmazı. Bu yıl ki yerleşim sonuçlarından görüyoruz ki havacılık ve uzay bölümlerine ciddi bir ilgi var. Bu nedenle eğitim kalitesini artırmak bizim önceliğimiz."

Uzay Ekonomisinin Büyümesi Bekleniyor

TUA Başkanı Yusuf Kıraç, uzay ekonomisinin hızla büyüdüğünü ve Türkiye'nin bu sektördeki payını artırması gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, öğrencilere önemli görevler düştüğünü kaydetti:

"Uzay ekonomisi, 10 yıl içinde 1,8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Bu süreçte sizlerin katkıları çok değerli."

Gençlerin Gücüyle Gelecek Şekillenecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay alanındaki hedeflerin gerçekleştirilmesinin gençlerin çabalarıyla mümkün olacağını dile getirdi. Gezeravcı, Türk gençlerinin potansiyelini sorgulamadan yola çıkmaları gerektiğini vurguladı:

"Çıkacağınız yolda kimsenin potansiyelinizi sorgulamasına izin vermeyin."

Ay Programı ve Uzay Çalışmaları

TUA Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karabeyoğlu, Ay projesinin önemine değinerek, uzayda hareket kabiliyetinin sağlanması için uygun roket sistemlerinin gerekli olduğunu belirtti:

"Ay, araştırmalar için bir fırlatma limanı işlevi görebilir. Amacımız, burayı hibrit roket motoru üretimi için bir üs haline getirmek."

Mesleki Eğitim Programı, uzay alanında iş gücü ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Katılımcılar, bu eğitimle birlikte Türkiye'nin uzay çalışmaları ve Milli Uzay Programı'na katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de başladı. Programa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (sol2), Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (solda), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sol3) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de başladı. Programa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (sol2), Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (solda), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sol3) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de başladı. Programa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (sol2), Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (solda), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sol3) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de başladı. Programa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (sol2), Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (solda), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sol3) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de başladı. Programa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (sol2), Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (solda), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sol3) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de başladı. Programa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (sol2), Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (solda), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sol3) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de başladı. Programa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (sol2), Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (solda), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sol3) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de başladı. Programa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (sol2), Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (solda), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sol3) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek "Mesleki Eğitim Programı" ODTÜ'de başladı. Programa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil (sol2), Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (solda), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sol3) katıldı.