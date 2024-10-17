Türkiye ve Arap Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İş Birliği Güçleniyor

15. Türk Arap Ekonomi Forumu İstanbul'da toplandı

İstanbul'da başlayan 15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla dikkat çekiyor.

Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yatırım alanındaki iş birliklerini güçlendirdiklerini vurguladı. Dağlıoğlu, "Türkiye'den bir fintech şirketinin Dubai merkezli bir fintech firmasını satın aldığını ve bu yolla farklı Arap ülkelerindeki yatırımlarını genişleteceğini" belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Önemli Mesajlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çatışmaların arttığı bu dönemde uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, "Ülkelerin gerçek gücü özel sektörleri üzerinden gelmektedir," dedi.

Ticaret ve Yatırımların Artırılması Gerekiyor

Hisarcıklıoğlu ayrıca, "Aramızdaki ticaret ve yatırım hacmi, potansiyelimizi yansıtmıyor. Ülkeleri daha müreffeh hale getirmenin yolu bir araya gelmek ve iktisadi ilişkileri artırmaktır," şeklinde konuştu.

Forumda Dikkat Çeken Diğer Konuşmalar

Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Khaled Hanafy, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaretin artırılmasının önemine değindi. Al-Iktissad Wal-Aamal İcra Direktörü Faysal Abou Zaki, Türkiye'nin stratejik konumunu ve ekonomik potansiyelini ifade etti.

Bu forum, yeni bölgesel iş birliklerine kapı aralayarak Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak bir platform olarak öne çıkıyor.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.