DOLAR
34,17 -0,04%
EURO
37,23 -0,21%
ALTIN
2.950,66 -0,52%
BITCOIN
2.287.920,31 1,09%

Türkiye ve Arap Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İş Birliği Güçleniyor

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, yatırım ve ticaretin artırılmasını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:16
Türkiye ve Arap Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İş Birliği Güçleniyor

15. Türk Arap Ekonomi Forumu İstanbul'da toplandı

İstanbul'da başlayan 15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla dikkat çekiyor.

Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yatırım alanındaki iş birliklerini güçlendirdiklerini vurguladı. Dağlıoğlu, "Türkiye'den bir fintech şirketinin Dubai merkezli bir fintech firmasını satın aldığını ve bu yolla farklı Arap ülkelerindeki yatırımlarını genişleteceğini" belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Önemli Mesajlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çatışmaların arttığı bu dönemde uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, "Ülkelerin gerçek gücü özel sektörleri üzerinden gelmektedir," dedi.

Ticaret ve Yatırımların Artırılması Gerekiyor

Hisarcıklıoğlu ayrıca, "Aramızdaki ticaret ve yatırım hacmi, potansiyelimizi yansıtmıyor. Ülkeleri daha müreffeh hale getirmenin yolu bir araya gelmek ve iktisadi ilişkileri artırmaktır," şeklinde konuştu.

Forumda Dikkat Çeken Diğer Konuşmalar

Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Khaled Hanafy, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaretin artırılmasının önemine değindi. Al-Iktissad Wal-Aamal İcra Direktörü Faysal Abou Zaki, Türkiye'nin stratejik konumunu ve ekonomik potansiyelini ifade etti.

Bu forum, yeni bölgesel iş birliklerine kapı aralayarak Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak bir platform olarak öne çıkıyor.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global...

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global...

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global...

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global...

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global...

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global...

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da başladı. Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'nin Enflasyon İyileşmesi Üzerine Değerlendirmesi
2
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Gündemde
3
TCMB'nin Üçüncü Çeyrek Göstergeleri: Yavaşlayan Talep Enflasyonu Destekliyor
4
TÜİK, Kayıp Çocuk İstatistiklerini Açıkladı
5
Emekli maaşında iki tehlike! Milyonlarca emeklinin bundan haberi dahi yok!
6
Politika Faizi Yüzde 50'de Sabitlendi
7
AB Ağustosta 1,7 Milyar Avro Dış Ticaret Açığı Verdi

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL