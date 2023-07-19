Türkiye ve BAE arasında 50,7 milyar dolarlık 13 belge imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp, kabul edildiği belirtildi.

Resmi Törenle Karşılanma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Görüşme ve Mutabakat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye ile ilişkilerin daha da gelişeceğine inandıklarını söyledi. Bu çerçevede iki tarafın, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edeceği bir 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey' kurma konusunda mutabakata vardığı aktarılan açıklamada, söz konusu Ortak Mutabakat'la BAE ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldığı kaydedildi.

İşbirliğinin Derinleştirilmesi

BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, 'Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır.' ifadelerine yer verildi.