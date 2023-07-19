  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Türkiye ve BAE arasında 50,7 milyar dolarlık 13 belge imzalandı

Türkiye ve BAE arasında 50,7 milyar dolarlık 13 belge imzalandı

Yayınlanma:
Türkiye ve BAE arasında 50,7 milyar dolarlık 13 belge imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında Türkiye ile BAE arasında 13 belgenin imzalandığı açıklandı. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye ile ilişkilerin daha da gelişeceğine inandıklarını belirtti. İki taraf, 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey' kurma konusunda mutabakata vardı ve BAE ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldı. Ayrıca enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve i

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp, kabul edildiği belirtildi.

Resmi Törenle Karşılanma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Görüşme ve Mutabakat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye ile ilişkilerin daha da gelişeceğine inandıklarını söyledi. Bu çerçevede iki tarafın, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edeceği bir 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey' kurma konusunda mutabakata vardığı aktarılan açıklamada, söz konusu Ortak Mutabakat'la BAE ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldığı kaydedildi.

İşbirliğinin Derinleştirilmesi

BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, 'Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır.' ifadelerine yer verildi.

Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Öğrencilerin beklediği haber sonunda geldi! Ucuz iPhone satışları o tarihte başlıyor: Fiyatlar yarıya çekilecek
Öğrencilerin beklediği haber sonunda geldi! Ucuz iPhone satışları o tarihte başlıyor: Fiyatlar yarıya çekilecek
Tesla'nın 2022 İkinci Çeyrek Bilançosu Açıklandı
Tesla'nın 2022 İkinci Çeyrek Bilançosu Açıklandı
Kola fiyatlarına görülmemiş zam geldi! 2.5 litre fiyatını görenin ağzı açık kalıyor: Artık ne 30 ne 40 TL!
Kola fiyatlarına görülmemiş zam geldi! 2.5 litre fiyatını görenin ağzı açık kalıyor: Artık ne 30 ne 40 TL!
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha! Araç sahipleri çileden çıkacak: Tabelada bu rakamları gören inanamıyor
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha! Araç sahipleri çileden çıkacak: Tabelada bu rakamları gören inanamıyor
Deutsche Bank'a Fed'den Para Cezası
Deutsche Bank'a Fed'den Para Cezası
Bakanlık az önce duyuru yaptı! Hemen banka hesabınızı kontrol edin: 4.470 TL para yatırılıyor
Bakanlık az önce duyuru yaptı! Hemen banka hesabınızı kontrol edin: 4.470 TL para yatırılıyor
Ekonomi
Öğrencilerin beklediği haber sonunda geldi! Ucuz iPhone satışları o tarihte başlıyor: Fiyatlar yarıya çekilecek
Öğrencilerin beklediği haber sonunda geldi! Ucuz iPhone satışları o tarihte başlıyor: Fiyatlar yarıya çekilecek
Tesla'nın 2022 İkinci Çeyrek Bilançosu Açıklandı
Tesla'nın 2022 İkinci Çeyrek Bilançosu Açıklandı
Kola fiyatlarına görülmemiş zam geldi! 2.5 litre fiyatını görenin ağzı açık kalıyor: Artık ne 30 ne 40 TL!
Kola fiyatlarına görülmemiş zam geldi! 2.5 litre fiyatını görenin ağzı açık kalıyor: Artık ne 30 ne 40 TL!
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha! Araç sahipleri çileden çıkacak: Tabelada bu rakamları gören inanamıyor
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha! Araç sahipleri çileden çıkacak: Tabelada bu rakamları gören inanamıyor
Deutsche Bank'a Fed'den Para Cezası
Deutsche Bank'a Fed'den Para Cezası
Bakanlık az önce duyuru yaptı! Hemen banka hesabınızı kontrol edin: 4.470 TL para yatırılıyor
Bakanlık az önce duyuru yaptı! Hemen banka hesabınızı kontrol edin: 4.470 TL para yatırılıyor
SPK, EUYO pay piyasasında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemleri engelledi
SPK, EUYO pay piyasasında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemleri engelledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez Turu: BAE-Türkiye İş Forumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez Turu: BAE-Türkiye İş Forumu