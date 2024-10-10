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Türkiye ve BAE Arasındaki Yatırım Fırsatları Artıyor

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacmi yükseliyor, karşılıklı yatırım fırsatları değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:23
Türkiye ve BAE Arasındaki Yatırım Fırsatları Artıyor

Türk ve BAE İş Dünyası Yatırımları Tartıştı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki dış ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın yakın zamanda 25 milyar dolara çıkabileceğini açıkladı. Tuzcu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çeşitlendiğini ve müteahhitlik hizmetlerinde güçlü bir iş birliği olduğunu belirtti.

Toplantının Amacı: İşbirliğini Güçlendirmek

Dubai Uluslararası Odası tarafından düzenlenen “Türkiye ile İş Yapmak” başlıklı forum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Toplantı, iki ülke arasında karşılıklı yatırım fırsatlarını değerlendirmek için yapıldı.

İki Ülkenin Ekonomik Özellikleri

Tuzcu, Türkiye ve BAE’nin serbest ticaret alanları ile yatırımcı dostu ortamlara sahip olması nedeniyle potansiyelin yüksek olduğunu kaydetti. Ayrıca, Afrika pazarında iş birliği yapmak için çağrıda bulundu.

BAE ve Dubai’nin Ekonomik Önemi

TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, BAE’nin Körfez Bölgesi'nin en önemli ekonomilerinden biri olduğunu ve Türkiye ile BAE arasındaki ticaretin 20,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Kopuz, 2023’te imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının ticaret hacminde olumlu etkiler yaratacağını vurguladı.

Dubai'deki Fırsatlar ve Kapanış

Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla ticaretin %106 arttığını söyledi. Sunumun ardından, iki taraf arasında mutabakat zaptı imzalanarak iş birliği güçlendirildi. Türk iş insanları, Dubai'nin sunduğu fırsatları değerlendirmek için bir araya geldi.

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