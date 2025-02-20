Türkiye ve Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrük İş Birliğini Güçlendiriyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Bulgaristan arasında gümrük konularının ele alındığı Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nın yapıldığını duyurdu. Toplantı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Üst Düzey Katılım

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Bulgaristan Gümrükler Ajansı Genel Müdürü Georgi Dimov ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Gümrük Kapıları ve Modernizasyon

Toplantı kapsamında, bölgesel ve küresel ticaretin önemine vurgu yapılarak Türkiye ile Bulgaristan arasındaki gümrük kapılarıyla ilgili durum değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan modernizasyon çalışmalarına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Demir Yolu Hattı ve İş Birliği

Toplantıda, ülkeler arasındaki demir yolu hattının daha etkin kullanımı ve gümrük geçişlerinin kolaylaştırılmasının önemi öne çıkarıldı. Gümrük İdareleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.