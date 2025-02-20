Türkiye ve Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye ve Bulgaristan, gümrük konularını görüşmek üzere Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:41
Türkiye ve Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrük İş Birliğini Güçlendiriyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Bulgaristan arasında gümrük konularının ele alındığı Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nın yapıldığını duyurdu. Toplantı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Üst Düzey Katılım

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Bulgaristan Gümrükler Ajansı Genel Müdürü Georgi Dimov ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Gümrük Kapıları ve Modernizasyon

Toplantı kapsamında, bölgesel ve küresel ticaretin önemine vurgu yapılarak Türkiye ile Bulgaristan arasındaki gümrük kapılarıyla ilgili durum değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan modernizasyon çalışmalarına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Demir Yolu Hattı ve İş Birliği

Toplantıda, ülkeler arasındaki demir yolu hattının daha etkin kullanımı ve gümrük geçişlerinin kolaylaştırılmasının önemi öne çıkarıldı. Gümrük İdareleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsalarında Düşüş, Fransa Hariç Kapanışlar Negatif
2
ABD Ticaret Bakanı Lutnick Tarife Politikası ve Ekonomik Stratejiler Hakkında Açıklamalarda Bulundu
3
İç Anadolu Kariyer Fuarı 'İKAF'25' Konya'da Başladı
4
ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'nde Atış Testi Başarıyla Gerçekleşti
5
İstanbul'da Döviz Kurları: Dolar ve Euro İlk İşlem Gününde Ne Kadar?
6
QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak
7
İki ilde yaşayanlara TOKİ piyangosu vurdu! Binlerce konut için düğmeye basıldı: İşte aylık taksitleri

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?