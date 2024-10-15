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Türkiye ve Çin Arasında Nükleer Enerji İşbirliği Görüşmeleri

Enerji Bakanı Bayraktar, Çinli CNOS ile nükleer enerji projeleri için işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:31
Türkiye ve Çin Arasında Nükleer Enerji İşbirliği Görüşmeleri

Türkiye'nin Nükleer Enerji Vizyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli nükleer enerji şirketi CNOS'nin Başkan Yardımcısı Qiao Gang ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'de inşa edilebilecek büyük ölçekli ve küçük modüler reaktörlere yönelik olası işbirliği imkânlarını görüştü.

Hedefler ve Stratejiler

Bayraktar, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, ülkenin enerji arz güvenliğini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Nükleer enerji kapasitesinin artırılması için belirledikleri 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık yatırım planları bulunuyor.

Akkuyu, Sinop ve Trakya: Bu kapsamda Akkuyu, Sinop ve Trakya bölgelerinde toplam 15 bin megavatlık 12 reaktör inşa etmeyi planladıklarını vurgulayan Bayraktar, ayrıca nükleer enerji sepetine 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri de eklemek istediklerini belirtti.

İşbirliği Olasılıkları

Görüşmelerin önemli bir parçası olan işbirliği imkanları, Türkiye'nin enerji stratejileri açısından büyük önem taşıyor. Bayraktar, CNOS ile yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve nükleer enerji projelerinin ilerletilmesi adına önemli adımlar atıldığını ifade etti.

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