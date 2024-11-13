Türkiye ve Dünya Ekonomisi Konferansı: Uzmanlar Gelecek Trendleri Tartıştı

Marmara Üniversitesi'nde Türkiye ve Dünya Ekonomisi Konferansı

21. Yüzyılın İkinci Çeyreğine Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi başlıklı konferans, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadullah Çelik ve fakültenin öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Babacan katıldı.

TCMB Başkanı Karahan'dan Sunum

Konferansın açılışında TCMB Başkanı Fatih Karahan, para politikasına dair teorik değerlendirmelerle dünya ve Türkiye ekonomisinden uygulama örnekleri sundu. Basına kapalı bölümde üniversite öğrencilerinin sorularını da yanıtlayan Karahan, Türkiye ve dünya ekonomisinin temel dinamiklerine vurgu yaptı.

Rektör Kurt: Ekonomik Gelişmelerin Önemi

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, konferansın amacının yerel ve küresel ekonomik gelişmeleri derinlemesine incelemek olduğunu belirterek, "Ekonomi, yalnızca bir ülkenin değil, tüm dünyanın geleceğini şekillendiren toplumsal refahı belirleyen en kritik alandır," dedi.

Panelde Küresel Ekonomi Üzerine Tartışmalar

TCMB Başkanı Karahan'ın sunumunun ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, Ticaret Bakanı Başdanışmanı Prof. Dr. Hüseyin Bilgin ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başekonomisti Dr. Hakkı Karataş gibi uzmanların katılımıyla panel düzenlendi.

ABD Seçimleri ve Ekonomik Etkileri

Yazgan, ABD'deki seçimlerin dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerine devam edecek, ancak Trump döneminde enflasyonun yükselmesi bekleniyor," ifadelerini kullandı.

Stratejik Yatırımlar ve İhracat Başarıları

Ticaret Bakanı Başdanışmanı Bilgin, Türkiye'nin geçen yıllarda gerçekleştirilen stratejik yatırımların büyük katkısıyla ihracatının 260 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Hizmet sektöründeki büyümelere de dikkat çeken Bilgin, 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflediklerini belirtti.

DEİK Başekonomisti Karataş'tan Büyüme Verileri

DEİK Başekonomisti Dr. Hakkı Karataş, Türkiye'nin son 22 yıllık büyüme ortalamasının %5.4 olduğunu ifade ederek, dış satım hacminin son iki yılda 36 milyar dolardan 260 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.