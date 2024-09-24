Türkiye ve Hong Kong Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

Türkiye ve Hong Kong Arasındaki Anlaşma İmzalandı

Türkiye ile Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi arasında "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" imzalandı.

Anlaşmanın Detayları

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yaptığı açıklamaya göre, imza töreninde Türkiye'yi GİB Başkanı Bekir Bayrakdar temsil ederken, Hong Kong Hükümeti adına Mali Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui anlaşmayı imzaladı.

Bu anlaşmanın hedefi, Türkiye ve Hong Kong'daki yatırımcılar için ekonomik fırsatları artırmak. Tarafların onaylaması halinde yürürlüğe girecek anlaşma, iki ülke arasındaki gelirin belli unsurlarının hangi ülkede vergilendirileceğini netleştirirken, çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerini de belirliyor.

Vergilendirme Süreçleri ve Bilgi Değişimi

Gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkının sınırlandırılması, kar payı, faiz ve gayrimaddi haklar için belirli oranların uygulanması gibi maddeler içermektedir. Ayrıca, anlaşma dahilinde yer alan bilgi değişimi maddesi sayesinde iki ülke, vergi kayıplarını ve kaçakçılıkla daha etkili bir şekilde mücadele edebilecek.

Türkiye'nin Çifte Vergilendirme Anlaşmaları

Bu anlaşma ile Türkiye, bugüne kadar imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının sayısını 102'ye çıkardı. Bu anlaşmalardan 91'i şu anda yürürlükte.