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Türkiye ve Katar İlişkileri Güçleniyor

Bakan Kacır, Türkiye ve Katar'ın bölgenin istikrarı için işbirliğine devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 00:26
Türkiye ve Katar İlişkileri Güçleniyor

Bakan Kacır: Türkiye ve Katar, Bölgenin İstikrarı İçin Birlikte Çalışacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ve Katar'ın stratejik ortak olarak bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışma kararlılığında olduğunu ifade etti. Kacır, "Ticaretimizi geliştirecek, yatırımların önünü açacak adımlar atmayı sürdüreceğiz." dedi.

Yüksek Stratejik Komite Toplantısı Gerçekleşti

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kacır, yaptığı değerlendirmede, "Devlet başkanlarımızın belirlediği vizyon doğrultusunda son yıllarda mükemmel bir seviyeye ulaşan ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağız. İki stratejik ortak olarak, bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ticaret ve Yatırımlar Üzerine Görüşmeler

Toplantı kapsamında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal Bin Sani El Sani ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Kacır, "Ticaretimizi geliştirecek, yatırımların önünü açacak adımlar atmayı sürdüreceğiz." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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