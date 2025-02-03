Türkiye ve Macaristan Arasında Savunma Sanayisi Alanında Stratejik İşbirliği

Türkiye ve Macaristan Arasında Savunma Sanayisi Alanında İşbirliği Adımları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ve Macaristan arasında savunma sanayisi alanında yeni bir çalışma grubu kurulduğunu duyurdu. Kacır, "İnsansız hava ve kara sistemleri, simülasyon ve eğitim teknolojileri, test ve inovasyon merkezleri gibi stratejik alanlarda ortaklıklar kurmak amacıyla ilk adımları attık" dedi.

Çalışma Grubunun Temelleri Atıldı

Türkiye-Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu Bakanlar 1. Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında güçlü bir irade ile savunma sanayisi ve inovasyon alanlarının iki ülkenin öncelikli işbirliği alanları olarak belirlendiğini vurguladı.

Ticaret Hacmi Arttı

Kacır, Macaristan'ın Türkiye için değerli bir dost olduğunu belirterek, "2002 yılında 524 milyon dolar olan ticaret hacmimizi 22 yılda yaklaşık 8 kat artırarak 4,4 milyar doların üzerine çıkardık" diye konuştu.

Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı

Kacır, Türkiye ve Macaristan olarak ortak geleceği bilgi, teknoloji ve yenilik üzerine inşa etme hedefinde olduklarını ifade ederek, "2025 yılı Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak kutlanacak" dedi.

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği

Kacır, konsey toplantısının önemli çıktılarından birinin Savunma Teknolojileri Alanında AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Mutabakatı olduğunu belirtti. Türkiye'nin savunma sanayisinin, ürün bazlı yerlileşme çalışmaları sayesinde yerli ürün oranını yüzde 80'lere çıkarma başarısını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Rekor İhracat ve İşbirliği Vurgusu

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayi ekosisteminin uluslararası standartlarda üretim kabiliyetinin, yalnızca Türkiye'nin değil dost ülkelerin de savunma ihtiyaçlarına yanıt verdiğini belirtti. Savunma sanayisinde geçen yıl 7,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Kacır, bu rakamın sektör için yeni bir rekor olduğunu aktardı.

Macaristan Savunma Bakanı'nın Değerlendirmesi

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, iki ülkenin savunma sanayisi alanındaki işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Szalay-Bobrovniczky, "Türk ordusu, NATO’daki ikinci büyük güç. Türkiye'nin inovasyonu, savunma sanayisi alanında dünya genelinde önde gelen güçlerden biridir" ifadelerini kullandı.